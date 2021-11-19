Сюрприз от японской Золушки. В селе Озерском найдена деревянная туфелька (гэта), которой не менее 80 лет

Фотографию интересного артефакта времен Карафуто прислал в редакцию газеты житель с. Озерского Корсаковского района Виктор Миндрик.

Однажды он оказался в одном из урочищ, недалеко от береговой линии. Спускаясь вдоль ручья, заметил торчащую из земли печку-буржуйку с японскими иероглифами, а в воде — белую баночку, вероятно, из-под косметического крема. Привлекла внимание Виктора и необычная деревяшка. Он взял ее с собой.

Какое-то время находка лежала возле гаража. Там ее увидел сосед и поинтересовался: «А где ты сабо нашел?». Обладатель артефакта не сразу понял, о чем речь. Оказалось, о деревянной женской туфельке.

Присмотрелся к ней Виктор Миндрик и понял: она самая, удерживалась на ноге веревочками, ремешками или шнурками, протянутыми через три сквозных отверстия от пятки к носку. А пара поперечных брусков на подошве, похожих на скамеечку, очевидно, позволяли японке удобно передвигаться, особенно в дождливую погоду, преодолевая грязь и лужи.

Жителя села Озерское удивило, что деревянная вещица за столько лет не сгнила, не раскрошилась, а сохранила вполне приличный вид. Возможно, мастер, который изготавливал гэта, пропитал деревянную заготовку каким-либо специальным составом.

Виктор назвал свою находку «последним следом Карафуто». Со словом «последний», наверное, можно поспорить – островная земля наверняка хранит еще немало артефактов той поры. Но след в местной истории японская Золушка безусловно оставила.

Людмила Степанец.

Справка

Первые сведения о японских гэта относятся к Х веку. Вплоть до середины ХХ века это была основная обувь женщин и мужчин из разных слоев населения Страны восходящего солнца. Такие «башмачки» были недорогими, удобными, прочными и непромокаемыми.