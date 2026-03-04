Сюрпризы командного спринта. На чемпионате России по лыжным гонкам

3 марта были разыграны два комплекта медалей в командном спринте классическим стилем. Островной дуэт, увы, не пробился в финал.

Командный спринт в лыжных гонках своего рода мини-эстафета. В отличие от обычной эстафеты в ней участвует только два лыжника в команде (вместо четырех), которые пробегают по три своих этапа за гонку (всего получается шесть кругов).

Дистанция в командном спринте значительно короче (1300 — 1540 метров), чем в обычной эстафете. Пробежавший свой этап лыжник обязан коснуться своего партнера по команде, как бы передовая ему эстафету и отправляя на этап. Стиль в такой эстафете может быть классическим и свободным.

Скорости очень высокие — на то это и спринт! Вместе с тем, тактические игры порой можно наблюдать, когда соперники, «прощупывая» выдержку друг друга, могут почти останавливаться по дистанции, а спустя секунды мчаться, сорвавшись с места, дальше. Одним словом, это потрясающее захватывающая эстафета.

Вначале спортсмены вышли на старт квалификационного забега. Это первый этап. Результаты двух участников суммировались и лучшие пятнадцать мини-дружин выходили в финал.

Лучшее время в квалификации у женщин показал дуэт Ленинградской области-1 (Мария Истомина и Алена Баранова) — 8 минут 54,27 секунды. Команда Татарстана-1 (Лидия Горбунова — Вероника Степанова) проиграла 2,28 секунды. Третьими были гости из Беларуси — 8:57,54.

Далее в протоколе расположились дуэты Коми-1, Ленинградской области-2, Таторстана-2, ХМАО-Югра-1, Свердловской области, Тюмени-1… Именно эти команды «обещали» болельщикам подарить закрученный сюжет финальной гонки, который мог преподнести любой сюрприз.

Восемь команд — Тюмень-1, Коми-1, Татарстан-1, Москва, Ленинградская область-1, Тюмень-2, Беларусь, Ленинградская область-1 — отправили своих партнеров на второй этап с разницей от 0,4 до 1,8 секунды. Впереди было пять этапов, следовательно, вопрос о победителе и призерах эстафеты оставался открытым.

На третий этап лидером ушла команда из Беларуси. Москва уступали 0,3 секунды, ХМАО-Югра — 0,4, Тюмень — 0,8. Не форсировала события мини-дружина Татарстан-1. Вероника Степанова передала эстафету восьмой спустя 1,7 секунды от лидера.

Третий этап вновь перетасовал группу. Москва, Тюмень-1, ХМАО-Югра-1, Татарстан-1, Удмурдия-1, Беларусь. Разница между лидером и шестой Беларусью составляла 1,9 секунды. Стоит отметить, в тени оставался дуэт из Свердловской области (Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко).

Эта команда в квалификации показала восьмой результат и не входила в число претендентов на подиум. По ходу первых этапов она финишировала восьмой. Однако, как показал дальнейший ход гонки, именно этот дуэт преподнес главный сюрприз в эстафете.

На заключительный шестой этап первой отправилась спортсменка Ленинградской области-2 Екатерина Булычева. Лыжница из Свердловской области Наталья Крамаренко проигрывала 0,3 секунды. Москва уступала лидеру 0,5 секунды, Тюмень-1 — 0,9, Коми-1 — 1,4, Татарстан-1 — 1,9 секунды.

На этапе попеременно лидировали команды Татарстан-1 (Вероника Степанова), Тюмень-1 (Елизавета Пантрина), Коми-1 (Дарья Канева).

Победительница в личном спринте Елизавета Пантрина отлично преодолела предфинишный отрезок дистанции и первой выкатилась на финишную прямую. Однако не суждено было ей в этот день праздновать очередную викторию. При перестроении на лыжне она споткнулась и упала. Бежавшие за ней Канева и Крамаренко чудом смогли избежать столкновения и не попасть в завал.

Слева от них на финишную прямую устремились Алена Баранова (Ленинградская область-1) и Вероника Степанова (Татарстан-1). В этой драматической развязке Алена бежала по лыжне, Вероника — вне её, не нарушая правила размеченной трассы. Несмотря на это, столкновения им избежать не удалось.

Данная заминка дорого обошлась команде Ленинградской области-1. Дуэт Мария Истомина — Алена Баранова не только не смог попасть на подиум, но и оказался на пятом месте.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова благодаря своему опыту смогла выгрызть бронзовую медаль. Второй финишировала Дарья Канева, в паре с Ольгой Царевой выиграв серебряные медали. Команда Тюмень-1 (Алиса Жамбалова и Елизавета Пантрина) по причине падения на финишной прямой не попали даже в десятку.

Викторию праздновала команда Свердловской области — Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.

В мужской квалификации на старт вышло шестнадцать команд. Сахалинский дуэт в заявке отсутствовал. Предварительный старт прошел без сенсаций. Татарстан-2 (Владислав Осипов — Сергей Ардашев) показал лучшее время — 7:18,91.

Команда Тюмень-1 (Алексей Червоткин — Александр Терентьев) уступила 11,49 секунды. Татарстан-1 (Иван Горбунов — Александр Большунов) проиграл лидерам 11,51 секунды.

Именно эти три дуэта и разыграли на заключительном шестом этапе эстафеты медали. За 500 метров до финиша Александр Терентьев предпринял попытку уйти в отрыв от группы. Однако Александр Большунов тут же отреагировал на рывок соперника и, образно выражаясь, сел ему на лыжи.

Не прозевал ускорение Терентьева и Большунова лидер сезона Сергей Ардашев. Тройка вылетела на финишную прямую, где сильнее оказался в очередной раз в спринте Ардашев. Два Александра выявили сильнейшего в разножке. Терентьев смог выиграть у Большунова 0,1 секунды.

Сегодня на «Триумфе» пройдут женские эстафеты 4х7,5 км. В этом соревновании примет участие команда Сахалинской области. Старт будет дан в 16.00.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

