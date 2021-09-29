Южно-сахалинский депутат Светлана Швец переходит в исполнительную власть

Известно, что приказ о назначении Светланы Швец и.о. мэра Анивы будет подписан завтра. И новый управленец уже представлен коллективу администрации и депутатам районного собрания бывшим мэром — Артемом Лазаревым.

Светлана Швец окончила Байкальский государственный университет экономики и права в 2004 году по специальности «юриспруденция». В 2011 году выступила инициатором создания Некоммерческого партнерства «Сахалинская Ассоциация Участников Президентской Программы» и возглавила ее как председатель.

В сентябре 2019 года избрана депутатом Городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва по избирательному округу №14.