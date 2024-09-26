Табун железных коней «прискакал» в Смирных

Семь новеньких мотоциклов пополнили парк Смирныховской спортшколы. Местные власти уверены: теперь юные поклонники и поклонницы мотокросса смогут показывать отличные результаты на соревнованиях областного и всероссийского уровня.

К слову, Смирныховская спортшкола нынешним летом отметила свой 45-летний юбилей, и партия мотоциклов стала замечательным подарком юбилярам.

– Смирныховский район имеет славные традиции в мотокроссе, они ведут начало с советских времён. Сегодня взращивает спортивные таланты выпускник СахГУ, педагог по физической культуре, тренер по мотокроссу Игорь Отроковчук. Его воспитанники показывают неплохие результаты на соревнованиях областного уровня. Теперь же возможностей добавится, вырастут и результаты, – говорит замдиректора спортшколы по учебной работе Евгения Ишкова. – Особенно радует, что приобретено несколько мотоциклов для самых маленьких спортсменов, ведь за ними будущее!

Приобретение состоялось благодаря субсидии, выделенной региональным минспорта, и муниципальному финансированию – вместе набралось около 856 тыс. рублей. Нужно было видеть сияющие детские глаза, когда ребятам представили абсолютно новую сверкающую технику.

Это ещё не всё. В районном центре развернуто строительство современного комплекса зимних видов спорта, в связке с которым будет создана и база для занятий мотоспортом. Появятся удобные гаражи, оборудованная трасса. Строители обещают сдать комплекс в 2026 году.

Владимир СЛАВИН.