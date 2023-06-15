Тайная мзда обернулась явным сроком. 14 июня Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по резонансному делу Дениса Мазура – бывшего главы областного отделения Пенсионного фонда РФ

Чиновник признан винов­ным в серьезных преступлениях – получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Его приговорили к 13 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в 80,1 млн рублей.

Вину в совершении всех инкриминируемых преступлений осужденный не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Расследование дела началось с 2020 года. Тогда Мазура задержали по подозрению в незаконном получении 100 тысяч рублей от подрядчика, который устанавливал кондиционеры в здании отделения фонда. А почти через год появилось еще одно уголовное дело, там стала фигурировать довольно крупная сумма – более 4,5 млн рублей.

Потом стали вскрываться новые эпизоды. Как сообщал «Советский Сахалин», в ходе расследования установили, что в 2013 году южно-сахалинский предприниматель, владелец нежилого помещения в областном центре, заключил договор аренды с сахалинским отделением Пенсионного (ныне Социального) фонда РФ. По версии следствия, помимо официального договора между сторонами была еще и негласная договоренность о передаче его руководителю Денису Мазуру половины прибыли от сдачи имущества в аренду.

Затем тот же предприниматель приобрел нежилое помещение в Холмске и по такой же схеме передал его в аренду местному подразделению фонда с завышенной арендной платой. Ну а Мазур регулярно получал от предпринимателя взятки, общая их сумма составила как минимум 11 млн рублей. Это была лишь часть от оговоренной ранее им суммы «отката» – 39 млн рублей.

Следствие сделало вывод, что Денис Мазур мог бы инициировать приобретение здания для подразделения Пенсионного фонда в Холмске, однако этого не сделал и ограничился длительной арендой у предпринимателя, регулярно получая от него взятки. По оценке следователей, этим подсудимый причинил ущерб государству на сумму более 55 млн рублей. Часть денежного вознаграждения он потратил на покупку недешевого автомобиля, который зарегистрировал на родственника. После освобождения Денису Мазуру будет запрещено занимать определенные должности в течение 6 лет. Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах РФ, удовлетворен, с осужденного взыскали 55 млн рублей причиненного им ущерба. Имущество осужденного, включая квартиры в элитном многоквартирном доме, арестовано. Зарегистрированный на родственника автомобиль обращен в доход государства.

А что сам предприниматель Вячеслав Шелест, дававший взятки? По сообщению сахалинской областной прокуратуры, еще раньше южно-сахалинский горсуд приговорил его к штрафу в размере 2,5 млн рублей. Сахалинский областной суд по представлению прокурора увеличил штраф до 38 млн рублей. Это наказание исполнено.

Евгений АВЕРИН.

Только цифры

По версии следствия, с декабря 2017 г. по 31 июля 2020 г. Денис Мазур, действуя в корыстных целях, обеспечил заключение договоров аренды на общую сумму более 102 млн рублей. Это на 74 млн рублей превышало покупную стоимость здания и на 29 млн рублей – стоимость расположенных в нем помещений, причем с учетом сделанного ремонта.

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