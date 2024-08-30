«Тайны айнов» на 50 миллионов

Проект Курильского района с таким названием стал победителем III конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований ДФО. Об этом стало известно в Калуге, где проходил всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

Вот как видится объект «Тайны айнов» инициаторам проекта. Это будет дорожка в 2,7 км, идущая вдоль побережья Курильска, с арт-объектами, качелями, беседками для отдыха, тематическими смотровыми площадками: «Стоянка айнов», «Рыбы», «Вершины гор», «Небесный змей», «Лес ответов». На обустройство территории, которое планируется завершить в 2025 году, предусмотрено 50 млн рублей.

А сейчас в Курильске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершается обустройство сквера «танцующих» деревьев и лестницы с видовыми карманами.

С. Алексеев.