Пятница, 30 августа, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

«Тайны айнов» на 50 миллионов

Фото газеты «Красный маяк».

Проект Курильского района с таким названием стал победителем III конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований ДФО.  Об этом стало известно в Калуге, где проходил всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

Вот как видится объект «Тайны айнов» инициаторам проекта. Это будет дорожка в 2,7 км, идущая вдоль побережья Курильска, с арт-объектами, качелями, беседками для отдыха, тематическими смотровыми площадками: «Стоянка айнов», «Рыбы», «Вершины гор», «Небесный змей», «Лес ответов». На обустройство территории, которое планируется завершить в 2025 году, предусмотрено 50 млн рублей.

А сейчас в Курильске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершается обустройство сквера «танцующих» деревьев и лестницы с видовыми карманами.

С. Алексеев.

Предыдущая статья
Министерство спорта признало самбо олимпийским видом спорта
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ