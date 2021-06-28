Тайны тихоокеанских лососей. Переиздана написанная 40 лет назад популярная книга Феликса Рухлова

Году науки и технологий коллективы СахНИРО и Сахалинрыбвода посвятили переиздание научно-популярной монографии выдающегося сахалинского ихтиолога Феликса Рухлова «Жизнь тихоокеанских лососей». Написана она 40 лет назад, из печати вышла в 1982 году и не смотря на большой тираж в 15 тысяч экземпляров стала библиографической редкостью.

Знания о жизни лососей Ф. Рухлов (1935 – 2018) систематизировал в монографии по разделам: «Знакомьтесь: тихоокеанские лососи», «Рассказ об удивительной рыбе», «Первые шаги лососеводства», «Тайны разведения лососей», «Нужны ли рыбоводные предприятия», «Если заглянуть в будущее».

Издание 2021 года называют репринтным, то есть повторившим облик прежнего издания. Инициативная группа по переизданию подготовила материалы, которые значительно дополнили книгу новым содержанием, осветили настоящий момент сахалинского лососеводства. Предисловие написал ихтиолог С. Макеев, биографическую справку «Об отце с любовью» создала Г. Щукина, дочь ученого.

После­словие написали Ю. Игнатьев и Г. Щукина. Таким образом, дополненным оказался раздел «Если заглянуть в будущее», но и не только. Имеются сведения об авторе книги и его портрет.

Феликс Николаевич Рухлов родился в 1935 году в городе Олонец Карельской АССР, окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. В 1959-м стал работать на Кунашире участковым инспектором Южно-Курильской районной госинспекции. С 1963 года семья Рухловых живет в Южно-Сахалинске. Ф. Рухлов работал начальником экспедиции управления «Сахалинрыбвод», с 1970 года – заведующим лабораторией лососевых рыб в Сахалинском филиале Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахТИНРО).

В 1972-м Феликс Николаевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме «Изменение условий и эффективности воспроизводства горбуши и осенней кеты Сахалина в связи с хозяйственным освоением острова». В 1989 – 2000 гг. Ф. Рухлов – директор СахНИРО. В целом, в институте он проработал 34 года. Его научное наследие – более 50 научных работ. Автор биографического очерка написала: «Он всего добивался своим умом, трудом и упорством, многим помог и заслужил уважение и добрую память родных, друзей и коллег».

Ихтиолог Сергей Макеев рассказал, какую большую помощь ему, молодому специалисту, оказала книга «Жизнь тихоокеанских лососей» в далеком 1982 году: «Помню трепет, с каким взял в руки скромную книжку в мягком переплете… И все встало на свои места – на большинство вопросов того времени ответы есть и есть полное доверие к ним, ведь автор – на переднем крае тогдашнего лососеведения».

«Жизнь тихоокеанских лососей» Ф. Рухлова 2021 года издания станет надежным справочником и молодым специалистам, и читателям-рыболовам, интересующимся биологией лососевых рыб.

Вера БОРИСОВА.