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Так отмечали 60-летие «Советского Сахалина»

Май 1985 года. Южно-Сахалинск. Дом политического просвещения обкома КПСС (сейчас в этом здании располагаются ректорат и ряд структурных подразделений Сахалинского государственного университета). Торжественное заседание партийно-хозяйственного актива, журналистов, полиграфистов, рабочих и сельских корреспондентов, посвящённое 60-летию газеты «Советский Сахалин».

За столом президиума – члены бюро обкома КПСС, руководители облисполкома и облсовпрофа. В первом ряду – член бюро обкома партии, редактор «Советского Сахалина» Василий Парамошкин, рядом замредактора Константин Грозин. На других рядах – ведущие журналисты «Советского Сахалина» Владимир Рябчиков, Фердалис Шамазов, Ольга Игошина, Лев Лисовский, Любовь Устич, художник Николай Сухоруков и другие. Здесь же работники областной типографии, занятые на производстве газеты «Советский Сахалин»: мастер Анатолий Радь, метранпаж Николай Головня, стереотипёры Илларион Ким и Габдулла Гафуров.

С большой речью выступил первый секретарь обкома КПСС Пётр Третьяков. Он поздравил с 60-летием со дня выхода первого номера «Советского Сахалина».

Первый секретарь подробно остановился на роли газеты в период восстановления советской власти на Северном Сахалине, в осуществлении планов первых пятилеток, развитии ударничества и стахановского движения, рассказал, как в суровые годы Великой Отечественной войны «Советский Сахалин» воодушевлял трудящихся на самоотверженный труд во имя Победы над фашистской Германией, а затем и милитаристской Японией. А в послевоенные годы газета активно способствовала восстановлению и ускоренному развитию всех отраслей народного хозяйства.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.

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