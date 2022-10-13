Такие инвестквоты сахалинским рыбакам не нужны. Уверены члены областного рыбохозяйственного совета

Заседание совета под председательством зампреда правительства Антона Зайцева в минувшую среду началось с подведения предварительных итогов «красной путины»-2022. В частности, было отмечено, что на сегодняшний день рыбаки Сахалина и Курил добыли чуть более 90 тыс. тонн лососевых. Это 73,5 проц. от прогнозируемых наукой 121 тыс. тонн.

Всего в рыбной отрасли занято около 860 предприятий. Ежегодно на промысел и переработку лососевых выходит более 10 тысяч сахалинцев, привлекают для участия в путине и работников с материка. Улов нынешнего года превышает результаты четного 2020-го на 30 тыс. тонн. Поскольку путина пока еще не закончена, у рыбодобывающих предприятий есть возможность прирастить свои прежние уловы.

Как и в прошлые годы, в период путины действовала региональная программа «Доступная рыба». Сахалинцам было реализовано более 400 тонн горбуши по низким ценам — от 78 до 100 руб./кг. А еще 50 тонн сырца было роздано бесплатно.

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, стало развитие на Сахалине и Курилах сети рыбозаводов. Это направление активно поддерживается областным правительством. Искусственным воспроизводством лососевых на островах занимается 71 предприятие, в основном построенное на средства инвесторов. Специализация большинства таких ЛРЗ — выращивание молоди кеты.

Очередной рыборазводный комплекс был запущен в начале октября в Корсаковском районе — на реке Комиссаровка. На первых порах в инкубаторы будет заложено чуть больше 20 млн икринок кеты. Выпустить первую молодь предприятие планирует весной 2023 года.

Предстоящий переход ко второму этапу реализации инвестиционных квот тоже попал в повестку заседания совета.

19 октября в Госдуме запланировано обсуждение законопроекта. Речь в документе идет о выделении долей квот на добычу ВБР (водных биологических ресурсов) лишь тем предприятиям, которые вкладывают инвестиции не только в строительство рыбоперерабатывающих заводов, но и в постройку рыбопромысловых судов. В условиях островной рыбной отрасли это чревато закрытием предприятий и увольнением работников.

По мнению президента ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, принятие такого законопроекта неблагоприятно отразится на работе региональной рыбной отрасли. Вызывает сомнение правильность предлагаемых решений и в части перераспределения прав на добычу ВБР, связанных со вторым этапом реализации инвестквот.

Кстати, свое отрицательное мнение по предлагаемому порядку распределения инвестквот уже высказала областная дума. Мнение островных депутатов разделяет и правительство области.

Сергей ЧЕВГУН.