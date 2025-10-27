Талантливые якутянки порадовали сахалинцев творческими работами

Ах, как красиво летит над землёй белая лошадка! Развиваются по ветру её хвост и грива. Летит она над излучиной реки Амги, и высокие горы у её берега кажутся крошечными. Простор – до горизонта, воздух чист и свеж, а в небесной синеве – добрый знак: солнечное гало в виде буквы «С». На лошадке, раскинув от восторга руки, мчится прекрасная якутянка в праздничном национальном наряде и благословляет родные места…

Эта картина, написанная народным художником Республики Саха (Якутия) Александрой Бочкарёвой-Иннокентьевой называется «Алгыс» («Благословение Земли»). Её точную копию, но выполненную в технике бисерной вышивки, можно было недавно увидеть на международном фестивале лоскутного искусства «Душа России» в Южно-Сахалинске.

Панно, на создание которого ушло 7,5 кг чешского бисера и три года кропотливого труда родной сестры художника Светланы Сидоровой, поражало воображение.

– Безусловно, это уникальная музейная вещь, – говорит член Союза художников России Надежда Троегубова. – Тут всё угадано: и размер панно, и точный подбор бусинок по цвету, и живописное искусное шитьё. Представьте только, на него ушло 452925 бисеринок!

Интересно было пообщаться с художницами в мастерской Надежды Троегубовой. Светлана Сидорова рассказала, что как только сестра начала писать эту картину, ей сразу захотелось вышить её бисером. Спросила у Александры разрешения и получила его.

– Но каждая работа требует духовной поддержки, духовных сил, – рассказывает Светлана. – И мы с мужем ездили на мою родину за 290 километров от Якутска. Для нас храм – наша природа, непростая, суровая. Мы всегда благодарим её за всё, просим у неё благословения. Вот и я, поднявшись на гору, совершила такой ритуал и только после этого приступила к работе.

Мастерица признаётся, что это занятие ей в удовольствие:

– Когда не работаю, не нахожу себе места. А когда вышиваю – отдыхаю. Зимой хорошо: на улице тьма, холод, никуда не хожу. Работу по дому побыстрее выполню и – за вышивку. Когда чувствую себя неважно, не работаю, так скучаю – чего-то не хватает. Всё-таки хорошее самочувствие и настроение много значат. Родные меня часто ругают, что до позднего часа сижу за вышивкой, но по-другому не могу. Картина зовёт с утра до ночи… Бывает, и из конского волоса панно делаю.

Александра добавляет, что летом сестра, приезжая в гости в деревню, привозит с собой шитьё. В четыре утра она уже при деле. И в Москву, куда за бисером летает, с собой панно возит, чтобы рукодельничать каждую свободную минуту.

О предыстории своей картины «Алгыс», выполненной маслом на холсте, заслуженный работник культуры и народный художник Саха (Якутия) Александра Бочкарёва-Иннокентьева рассказывает не менее интересные подробности.

– Я очень благодарна своей Родине, которая меня вырастила. И это сильное чувство постаралась передать в картине. Так что в собирательном образе девушки, летящей на белой лошади, есть и мои черты. Пейзаж на картине реальный – река Амга и горы, знакомые с детства.

Однажды я приехала в родное село. Поднялась на гору писать этюды. И ко мне с трёх сторон подбежали лошади из разных табунов. Обычно жеребцы встречаются, борются и могут даже друг друга забить. А тут они спокойно меня окружили. Я чуть в сторону отошла, а один из них, самый высокий тёмной масти жеребец встал на дыбы и издал красивый гортанный звук. Другой конь девять раз его повторил. Этот момент я сняла и на видео­камеру, и сфотографировала. Позже, просматривая изображения, увидела белый знак на небе, похожий на букву «С». Воспроизвела его в картине «Алгыс», а Светлана – в бисере. И гору, где лошадей видела.

Потом бывалые люди говорили мне, что это мистическая история, такого не бывает. Когда табуны сходятся, они должны драться. Но эти не дрались и мирно спустились с горы… Знакомый, знающий толк в древних обычаях и верованиях, сказал: «Наверное, Александра, это твой предок подослал свои табуны. До раскулачивания он держал 300 лошадей. А тут с небес тебя увидел и подослал табуны, чтобы они тебя поприветствовали. Быть может, и небесная «С» – знак прадедушки Семёна?»…

У Александры Бочкарёвой-Иннокентьевой особое духовное зрение и даже некий дар предвидения, который водит её кистью. Как правило, под каждой картиной художника есть и реальная основа, и мистическая, и философская идея. Она считает, что мы – счастливые люди, родились на стыке веков и тысячелетий. Но вот вопрос: каким будет нынешнее тысячелетие, что станет с людьми, какой будет Земля? Ей хотелось бы благополучного исхода, мира, добрососедства стран. И она пишет картину, где в её модели мироздания хоровод дружбы с благословения небес символически объединяет все народы планеты.

– У меня есть серия картин, которая называется «Эволюция: пространство и время», – поясняет Александра.

Одну из своих работ народный художник создавала четверть века. Произведение демонстрировалось в Москве на всероссийской выставке в малой Третьяковке, а теперь экспонируется в музее Якутска. Многофигурная композиция запечатлела реальные образы земляков, особенности этнографических традиций северян. По ней в родном посёлке устраивали даже театрализованное представление. А местные мастерицы специально ходили в музей, чтобы скопировать с картины подлинные национальные узоры на одежде персонажей.

По эскизам Александры тоже шьют красивую одежду в национальном стиле. Её образцами полюбовались и южносахалинцы во время дефиле на фестивале «Душа России» в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

Выпускница Владивостокского института искусств Александра от природы наделена не только даром живописца, но и даром слова. Пишет стихи, рассказы, песни, черпая вдохновение в родных местах, где для неё по-прежнему «безмятежность детства колокольчиком смеётся»… Сейчас она вновь студентка – только постигает в Якутском госуниверситете уже науку филологию.

У сестёр не иссякают интересные замыслы. Каждая из них – в творческом процессе. Говорят: как окончим новые работы, так приедем с ними на Сахалин – на благословлённую нами землю. Так что до новых встреч!

Людмила Степанец.