Таланты Натальи Кирюхиной. Полвека в союзе с творчеством

Если бы гипотетически представилась возможность выпить чашечку кофе и поговорить с кем-то из великих художников, она бы выбрала в собеседники Модильяни. Поинтересовалась бы, почему почти всем своим персонажам он рисовал длинные шеи и часто превращал их глаза (зеркала души!) в тёмные щёлочки-чёрточки, иногда без зрачка. А еще известная сахалинская художница Наталья Кирюхина была бы не прочь потусоваться с Пикассо…

Вот так не без юмора ответила она на блиц-вопрос, прозвучавший на юбилейном вечере в южно-сахалинской арт-галерее “Художественная фабрика” (ул. Ленина, 236а). Здесь же, в небольшом уютном зале развёрнута экспериментальная выставка Кирюхиной по теме “Эти трудные 90-е”.

В экспозиции 35 живописных и графических работ. Ранее они не выставлялись, Наталья лишь недавно извлекла их с антресолей. Всмотревшись в художественные образы тех лет, она мысленно вернулась к болезненно пережитым ею событиям – распаду Советского Союза, трагедии перестройки, проблемам творчества… Тогда казалось, земля ушла из-под ног. В работах преобладали тёмные краски. Таким в ту пору было внутреннее состояние художника.

– Красоты, всплеска солнца внутри себя не было, – поясняет Наталья. – И мазки получались совсем другие, и красок не хватало. Я соскребала с засохшей палитры кусочки чёрной охры с зеленоватым оттенком, а иногда беленькой, складывала в баночку для будущих работ. 1990-е создавали ощущение унылой, грустной, печальной, иногда трагически страшной реальности. Были проблемы с трудоустройством, безденежье, сложности с реализацией картин… От такой реальности мы уходили – читали книги, встречались с друзьями, гоняли чаи (иногда без заварки), оформляли небольшие книжицы стихов на серой бумаге… Года через три укрепились в мысли: даже если вокруг всё плохо, надо делать как должно, и пусть будет, как будет. Согревала надежда на лучшее.

А ведь в конце 1980-х – начале 1990-х так хорошо всё складывалось! Наталья Кирюхина ярко проявила себя на региональных выставках во Владивостоке и Хабаровске. Её трижды приглашали на творческую дачу Союза художников СССР поучиться мастерству у известных графиков и живописцев Советского Союза.

– Тогда маститые художники делились с молодёжью всем, чем могли, – рассказывает Наталья. – Мы вместе работали в мастерских. В такой атмосфере стала ощущать себя увереннее, смелее. Освоила сложное искусство литографии на металле и камне, участвовала в выставках, обменивалась с коллегами графическими и живописными работами, собрала большую коллекцию произведений талантливых художников СССР. Пожалуй, тогда и произошло моё становление как художника. Многому научилась, привезла хорошие серии, которыми горжусь.

Трудные 1990-е не перечеркнули, но пригасили радость профессионального взлёта. Многое художнице виделось в черно-серных тонах. В одну из вёсен Наталья нашла радость и точку опору в природе – стала тушью и пёрышком рисовать с натуры одуванчики, травы, лилию Глена… Реалистические моменты, цвет, светлая энергетика проявились позже. Когда жизнь стала меняться к лучшему, и в творчестве Натальи “посветлело”. Она отправилась за новыми идеями и темами в творческие поездки на Курильские острова и север Сахалина. Вернулась с сериями работ “Разговор о Курилах”, “Башни”, “Рыбы”. С некоторыми из них можно ознакомиться на выставке.

Трудный этап в жизни, синхронно пережитый со всей страной, закалил характер Кирюхиной и многому научил. Она стала известным сахалинским художником. Преподавала в детской художественной и частной школах, занималась керамикой, скульптурой, декоративно-прикладным творчеством, оформляла книги, работала в театре, создала музей медведя. В 1990-е её приняли в профессиональный творческий Союз.

По образованию Наталья – учитель рисования, черчения и труда с красным дипломом Хабаровского педагогического института. Всю жизнь неустанно учится и растёт в мастерстве. Её живописные и графические работы представлены в музейных коллекциях разных стран.

У неё много талантливых учеников и учениц. Из Италии от одной из них к юбилею и 50-летию творческой деятельности она получила большой букет. Друзья посвящают ей стихи, восхищаются её многогранным дарованием. А Наталья готовится в очередной раз удивить публику большой персональной выставкой, намеченной на сентябрь нынешнего года.

Людмила Степанец.