Там, где бросила якорь «Надежда»

На Анивском взморье к началу летнего сезона завершается обустройство пляжа.

Отдыхающих удивит новая входная группа – своеобразные ворота к побережью. Здесь в том же стиль вписались фонари, оригинальные сидения, композиция из камней. У детворы теперь своя зона отдыха с качелями, лесенками, перекладинами…

Анивское взморье интересно тем, что 1 мая 1805 года, возвращаясь из Японии с дипломатической миссией Николая Резанова, здесь бросил якорь шлюп «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна. Это был один из двух кораблей, на которых россияне совершили первое кругосветное путешествие. Из записей в судовом журнале известно, что русские моряки наблюдали здесь за устьем большой реки (Лютоги). А на следующий день они перешли на другое побережье, где сейчас находится город-порт Корсаков.

Примечательно, что в память об этом событии возле входной группы со временем появится памятный знак.

Владимир Чуйко, член Русского географического общества.