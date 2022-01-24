В конце прошлого года в серии «Объекты культурного наследия Сахалинской области» вышла в свет книга историка и краеведа Игоря Самарина. Она посвящена важнейшему военному событию лета 1945-го – сражению советских войск с японской армией на Холмском перевале.

Бои у г. Маока (ныне Холмск) описаны И. Самариным совершенно неповторимо, с двух противоположных позиций. Сведения о действиях красноармейцев взяты из «Журнала боевых действий штаба Тихоокеанского флота» (издание хранится в Центральном военно-морском архиве) и другой литературы. Информация о японских силах почерпнута из монографии Накадзима Есимаса «Военные действия армии на северо-восточном направлении (история войны). Оборона Тисима – Карафуто – Хоккайдо». (Токио, 1971).

По японскому источнику Игорь Самарин рассказал, как командование 88-й пехотной дивизии, узнав о вступлении в войну Советского Союза, готовилось к обороне Южного Сахалина: был создан план обороны западного побережья Карафуто, передислоцированы воинские подразделения.

113-й стрелковой бригаде совместно с Северной Тихоокеанской флотилией было приказано высадить морской десант в районах Маока (Холмск), Эсутору (Углегорск). Овладеть западным побережьем Сахалина, развить наступление на Тоехару (ныне Южно-Сахалинск), не допустив отхода противника в порты Рудака (ныне Анива), Оодомари (ныне Корсаков) для посадки на транспорты. 20 августа началась высадка советского морского десанта в порт Маока.

Игорь Самарин выполнил большую задачу, зафиксировав на страницах книги действия различных воинских подразделений: батальонов, рот, взводов, бригад. Указаны фамилии командиров, отдельных воинов, ведь перед каждым подразделением ставилась вполне определенная цель.

Боевые действия на Южном Сахалине шли в двух независимых друг от друга местах и закончились 23 августа с большими потерями офицеров и солдат. Исследователь стремился найти на Холмском перевале конкретную территорию, где сражались и гибли воины Красной Армии. Таковым оказался северный участок Холмского перевала. Это территория у автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Холмск, верховье реки Язычница, участок водораздела Камышового хребта, включая высоты 444-ю и 368-ю. Южный участок находился ближе к железной дороге Южно-Сахалинск – Холмск, в районе Чертова моста и трех тоннелей.

Границы обеих территорий на карте в книге обозначены поворотными точками. Эти указания есть только в книге Игоря Самарина. На местности путешественник не найдет никаких знаков. Они должны появиться в будущем. А пока на Холмском перевале о событиях тех лет и героизме напоминает памятник на братской могиле красноармейцев (архитектор А. Деревянко): застывшая символическая волна вознесла на вершину сопки русское артиллерийское орудие.

Фотография этого памятника украшает обложку книги. У нее непривычно длинное название: «Место ожесточенных боев советских войск в августе 1945-го при освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов. Холмский перевал». Вероятно, долгое время издание будет своеобразным отчетом, документом об объекте, а в документах принят строгий деловой стиль.

Вера Борисова, главный библиотекарь юж­но-сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.