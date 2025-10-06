Танк «Октябрьский шахтер на Сахалине» для армии Конева: тыл — фронту

Великий подвиг в годы войны совершили труженики тыла. Рабочие, колхозники, учёные, инженеры, конструкторы своей самоотверженной работой выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырьё, за создание могучего советского оружия.
Весомый вклад в дело Победы внесли жители Сахалина. Вот только некоторые факты, приведённые в газете «Советский Сахалин» в 1940-е годы.
- С первых дней войны бригада навалоотбойщиков шахты «Арково» Ф. Рожненко ведёт борьбу за полное использование рабочего времени, и она добилась выполнения норм до 240 процентов ежесуточно.
- 30 ноября 1941 года колхозники Кировского района организовали ряд красных обозов. Из колхоза «Советский Сахалин» пришло 52 подводы, от рабочих и служащих совхоза «Красная Тымь» – 26. Всего в этот день в с. Дербинское (ныне Тымовское) прибыло 109 подвод с продовольствием в Фонд обороны Родины.
- К 1 января 1942 года с начала войны бурильщик шахты «Арково» С. И. Барышников выполнил два годовых задания.
- Забойщик шахты «Макарьевская» Н. Лободесов в октябре полмесяца выполнял нормы от 400 до 572 процентов.
- В колхозе «Советский Сахалин» тракторист А. Н. Коновалов на тракторе СТЗ при годовом плане 242 гектара выработал 326 гектаров условной пахоты и сэкономил 386 килограммов горючего.
- Декабрь, 1942 год. Коллектив промысла Катангли брал обязательство — закончить годовой производственный план досрочно, к 20 декабря. Своё обязательство нефтяники выполнили: годовой план по добыче нефти закончен на 22 дня раньше срока.
- На протяжении всего 1942 года коллектив промысла Катангли упорно боролся за повышение производительности труда. Так, в первом квартале производительность труда доведена до 141,7 процента, во втором квартале — до 143,3 процента, в третьем — до 147,8 процента, а в октябре составила 166 процентов.
- Трудящиеся области, стремясь помочь Красной Армии, вносят средства на строительство эскадрильи боевых самолётов «Советский Сахалин». Всего по области к концу 1942 года на строительство эскадрильи собрано 3 017 000 рублей. Сбор средств продолжается.
- По инициативе учащихся Пильвинской школы были созданы бригады юных рыбаков, в которые вошли 406 школьников. По-фронтовому трудилась бригада Коли Мартынова в колхозе «Свобода» Рыбновского района. Она выловила 223 центнера рыбы для отправки фронтовикам.
- В 1943 году труженики шахты «Октябрьская» за один день собрали 100 000 рублей. Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину была послана телеграмма с просьбой построить на эти деньги танк «Октябрьский шахтёр на Сахалине» и передать его в армию И. С. Конева, нашего земляка-дальневосточника. Спустя несколько дней руководству шахты пришла ответная телеграмма. Сталин просил передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим шахты «Октябрьская» братский привет и благодарность Красной Армии. Вождь сообщал: желание шахтёров будет исполнено.
- К январю 1945 года молодёжь области по инициативе комсомольцев собрала в фонд помощи детям 565 000 рублей и 33 000 предметов детской обуви и одежды.
- Колхозники оленеводческой артели «Вал» собрали 75 тысяч рублей на постройку танка «Оленеводческий колхоз «Вал» на Сахалине».
- За время войны трудящиеся области собрали и отправили на фронт более 230 тысяч предметов тёплой одежды и свыше 40 тысяч коллективных посылок с подарками бойцам. Наличными деньгами, облигациями госзаймов внесли в Фонд обороны и на строительство вооружения для Красной Армии 66 миллионов 184 тысячи рублей.