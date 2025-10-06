Танк «Октябрьский шахтер на Сахалине» для армии Конева: тыл — фронту

Великий подвиг в годы войны совершили труженики тыла. Рабочие, колхозники, учёные, инженеры, конструкторы своей самоотверженной работой выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырьё, за создание могучего советского оружия.

Весомый вклад в дело Победы внесли жители Сахалина. Вот только некоторые факты, приведённые в газете «Советский Сахалин» в 1940-е годы.