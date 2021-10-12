Танки крушат оборону полицейского поста Хандаса. При освобождении Южного Сахалина в августе 1945-го легкий Т-26 оказался эффективной боевой машиной

В музейно-мемориальном ком­плексе «Победа» посетители трехмерной панорамы «Взятие полицейского поста Хандаса» обращают внимание на танк, штурмующий японские позиции. И просят подробнее рассказать об этой боевой машине.

Роль легких танков Т-26 в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов в августе 1945-го значительна. Специалисты комплекса «Победа» подготовили информацию о танке и разместили ее на своем сайте.

В панораме на первом плане представлена не стандартная модель, а командирский танк Т-26РТ с цилиндрической башней большого диаметра, в которой разместили 45-мм пушку 20К образца 1932 года со спаренным пулеметом ДТ и радиостанцией 71-ТК-1 с поручневой антенной, установленной на башне. У других модификаций Т-26 радиостанций не было. Для управления другими танками подразделения использовалась сигнальная система, подаваемая флажками.

История разработки танка Т-26 началась в конце 1920-х годов. Тогда в Красной Армии возник вопрос о необходимости обновления танкового парка, состоящего из танков Т-18 (глубокая модернизация французского танка FT-17) и различных британских танков периода первой мировой войны. Было решено обратиться к зарубежному опыту танкостроения.

Для изучения различных европейских образцов бронетехники была создана специальная закупочная комиссия. В те годы Великобритания считалась лидером в танкостроении. Поэтому внимание комиссии пало на английский двухбашенный танк Vickers Mk E (он же Виккерс 8-тонный), где основным оружием в башнях были 7,7-мм пулеметы «Виккерс».

Наибольший интерес вызвали высокая проходимость и скорость данной машины. Договорились о закупке малой партии танков с полной технической документацией и лицензией на производство. Первые образцы были отправлены на испытания и последующую доработку в Ленинград на завод «Большевик» (бывший Обуховский завод). Во время проведения технических и полевых испытаний модели танков получили индекс В-26 (Виккерс-26). 13 февраля 1931 года, после внесения ряда изменений в конструкцию танка, Революционный Военный Совет постановил принять В-26 на вооружение Красной Армии под индексом Т-26.

Боевое крещение Т-26 состоялось в 1936 году в Испании в годы гражданской войны. Второй Испанской Республике для борьбы с франкистами от СССР были переданы танки Т-26 и другие виды вооружений. Следующее массовое применение танков Т-26 состоялось в 1938 году в ходе военного конфликта на озере Хасан.

В боях за сопки Богомольная и Заозерная советские танкисты столкнулись с серьезной противотанковой обороной, в результате чего были большие потери среди легких танков Т-26. В конфликте на реке Халхин-Гол большая часть потерь танков Т-26 была связана с подрывами техники на японских минах. В ходе со­ветско-финской войны 1939 – 1940 годов Т-26 также активно использовали.

На начальных этапах Великой Отечественной войны Т-26 был самым массовым танком Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Всего с 1931 по 1941 годы заводом ¹ 174 имени К. Е. Ворошилова (г. Ленинград) изготовлено 11218 танков Т-26. По состоянию на 1 января 1941 года в составе танковых частей Красной Армии имелось 9665 танков этого типа.

В первые, самые сложные месяцы войны было утрачено больше половины всего танкового парка. При этом, учитывая развитие танкостроения и противотанковых средств, Т-26, обладавший противопульной броней, считался устаревшим и был снят с производства.

Однако славный боевой путь данной машины не закончился в 1941 – 1942 годах. Большое количество этих машин сохранилось на Дальнем Востоке на вооружении частей и соединений, прикрывавших территорию Советского Союза от возможного вторжения армии милитаристской Японии. Примечательно, что в 1945 году в ходе проведения наступательных операций на Дальнем Востоке морально устаревшие Т-26 сыграли важную роль в прорыве японской обороны. Учитывая сильные стороны Т-26, а именно его малую массу и высокую проходимость, они успешно применялись в местах, которые японцы считали танконепроходимыми.

Так, например, в ходе проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции танки данного типа успешно преодолевали горную и горно-лесистую местность, появляясь там, где противник не ожидал появления советских танков. Однако помимо Т-26 в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции применялись и другие устаревшие танки, а именно – БТ-7.

11 августа 1945 года началась Южно-Сахалинская наступательная операция. В состав 56-го стрелкового корпуса входила 214-я танковая бригада. Она была укомплектована танками Т-34-85 и Т-26. Особенности ландшафта центральной и южной частей острова Сахалин (много рек и болот, густые высокотравные леса и преобладание сопочного рельефа) не позволяли использовать бронетехнику в больших количествах.

Легендарные танки Т-34 могли передвигаться исключительно по одной дороге, ведущей с севера на юг острова. Поэтому Т-26 из состава 214-й танковой бригады активно применялись в прорыве Котонского укрепленного района, в горно-лесистой местности в стороне от главной дороги.

За выполнение боевых задач 214-я танковая бригада была награждена орденом Красного Знамени.

Виктор КАРПОВ.