Четверг, 15 августа, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Танкисты группировки войск «Восток» захватили украинский танк Т-64

Танкисты армейского корпуса группировки войск “Восток” захватили танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Константиновка на угледарском участке специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На трофейный украинский танк уже нанесли тактический знак группировки войск “Восток”, провели ремонт – после подрыва на мине он лишился гусеницы, установленную на нем активную защиту решили заменить на отечественную. “Эта активная защита нам неизвестна, она украинская, и как она работает нам не понятно. Мы навесим свою, и будем уверены, что она сработает”, – рассказал командир танкового взвода с позывным Масленок на видео, распространенном Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что танкисты принимают участие в боях за Константиновку – один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который идут пути снабжения противника, окопавшегося под Угледаром. “Через Константиновку по этой дороге на Угледар подвозятся боеприпасы. То есть мы сейчас перекроем им кислород в Угледаре, заберем Контантиновку, и таких подвозов уже не будет”, – пояснил командир танка с позывным Удар.

В министерстве подчеркнули, что экипажи танков армейского корпуса с Сахалина продолжают оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениями группировки войск “Восток”, продвигающимся вперед на угледарском участке. Усиленные танками бронегруппы обеспечивают подход штурмовых отрядов к позициям противника и уничтожение огневых точек врага на позициях. “Мы заходим прямо в упор в блиндажи врага. Доходим до опорника и отстреливаем, пехота спешивается, и мы уходим на исходную”, – рассказал Удар.

По словам бойцов, сопротивление ВСУ на данном участке СВО с каждым днем ослабевает, но по-прежнему остается опасность, исходящая от ударных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, массово применяемых противником. Поэтому все боевые машины оснащены станциями радиоэлектронной борьбы и противодронными сетками.

Предыдущая статья
На Сахалине пройдет футбольный фестиваль РФС
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ