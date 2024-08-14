Танкисты группировки войск «Восток» захватили украинский танк Т-64

Танкисты армейского корпуса группировки войск “Восток” захватили танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Константиновка на угледарском участке специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На трофейный украинский танк уже нанесли тактический знак группировки войск “Восток”, провели ремонт – после подрыва на мине он лишился гусеницы, установленную на нем активную защиту решили заменить на отечественную. “Эта активная защита нам неизвестна, она украинская, и как она работает нам не понятно. Мы навесим свою, и будем уверены, что она сработает”, – рассказал командир танкового взвода с позывным Масленок на видео, распространенном Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что танкисты принимают участие в боях за Константиновку – один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который идут пути снабжения противника, окопавшегося под Угледаром. “Через Константиновку по этой дороге на Угледар подвозятся боеприпасы. То есть мы сейчас перекроем им кислород в Угледаре, заберем Контантиновку, и таких подвозов уже не будет”, – пояснил командир танка с позывным Удар.

В министерстве подчеркнули, что экипажи танков армейского корпуса с Сахалина продолжают оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениями группировки войск “Восток”, продвигающимся вперед на угледарском участке. Усиленные танками бронегруппы обеспечивают подход штурмовых отрядов к позициям противника и уничтожение огневых точек врага на позициях. “Мы заходим прямо в упор в блиндажи врага. Доходим до опорника и отстреливаем, пехота спешивается, и мы уходим на исходную”, – рассказал Удар.

По словам бойцов, сопротивление ВСУ на данном участке СВО с каждым днем ослабевает, но по-прежнему остается опасность, исходящая от ударных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, массово применяемых противником. Поэтому все боевые машины оснащены станциями радиоэлектронной борьбы и противодронными сетками.