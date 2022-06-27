Дьявол – тасманский, горбуша – сахалинская… Клевое место

Где и как можно порыбачить на Сахалине в июле?

– Тут и думать нечего, первым номером – горбушевая рыбалка на удочку! – делится рыболов-любитель с солидным стажем Васильич. – Я беру с собой надежный спиннинг, хорошую катушку с прочной леской, лучше под номерами 4 или 5, которая выдерживает нагрузку в 15 – 20 килограммов, искусственные наживки.

В моем арсенале всегда есть октопусы, такие небольшие осьминожки из мягкого пластика розового цвета, а также блесны «Тасманский дьявол» весом 13 – 20 граммов, тоже лучше розовые. Октопусы желательно использовать с поплавочной снастью.

Глубины могут быть разные, поэтому удобно использовать «скользящий» поплавок – после заброса он сам поднимается по леске до нужной отметки, где установлен ограничитель.

Я уже давно облюбовал для такой рыбалки места в окрестностях Охотского, у Лесного, за Пригородным, возле Новиково, – в Корсаковском районе.

В какое время суток лучше рыбачить? На морском побережье время «привязано» к приливам и отливам, а также к особенностям местности. Там, где мельче, рыба по отливу удаляется от берега на большое расстояние, поэтому ловят во время прилива. А в Долинском районе, где глубины начинаются чуть ли не от самого берега, рыбачить можно и по отливу, и по приливу. То же касается и участков за Пригородным, например, на 21-м километре.

Наш постоянный консультант Виталий Никитин вполне согласен с рыболовом, но вносит существенные дополнения к сказанному. Конечно, важно соблюдать правила любительского рыболовства, по которым за день один рыболов может добыть три хвоста горбуши, не более. Специального оформления рыбалки не требуется, нужно только придерживаться границ выделенных участков. Их больше полусотни, подробности можно узнать, посетив официальный сайт регионального агентства по рыболовству (https://fish.sakhalin.gov.ru/?page_id=3217).

В ходу блесны не только розовые, но и голубых, синих оттенков, а также серебристые. Хорошим дополнением к арсеналу наживок послужит креветка.

Для поплавочной снасти многие успешно используют длинные, пятиметровые удилища. Снасть забрасывают подальше, до 40 метров от берега, при этом стараются, чтобы волны не касались лески. Удилище устанавливают вертикально в грунте, а сами в ожидании поклевки не теряют времени даром – вооружаются, например, легким спиннингом и ловят разную рыбу у берега. Могут попасться терпуг, морской окунь, бычки… Ассортимент широкий!

Семен РЕЧКИН.

ФИРМЕННЫЙ рецепт от Виталия Никитина

Горбуша, запеченная в «лодочке»

Для приготовления этого блюда понадобится собственно горбуша, лучше предварительно промороженная, молодая мелкая картошка, сладкий перец, репчатый и зеленый (перьевой) лук, зелень (укроп, петрушка) и граммов 200 – 300 сливок.

Соль, перец, специи – по вкусу. Понадобится также фольга. Блюдо можно готовить в домашних условиях, в духовке, а можно и на лоне природы, на углях от костра.

Рыбину чистят, удаляют голову, режут вдоль хребтины на две половинки, удаляют кости. Формируют «лодочку» из фольги, помещают в нее филе. Солят, перчат, покрывают слоем нарезанного лука – вперемешку зеленого и репчатого. Дополняют композицию измельченными петрушкой и укропом.

Все это поливают растительным маслом. Можно этим и ограничиться, а можно добавить слой молодой картошки и ломтики сладкого перца. Перед отправкой «лодочки» в духовку ее содержимое щедро поливают сливками и запечатывают фольгой сверху.

В духовке блюдо готовится примерно полчаса при температуре 160 – 180 градусов. На угольях костра готовка сложнее и дольше, нужно будет переворачивать «лодочку» и ждать, когда картошечка дойдет до нужной кондиции. Но зато к ароматам блюда добавится еще и дымок костра. Приятного аппетита!