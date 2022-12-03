Те, кто работают не по специальности, получают на 14,4% меньше зарплату, чем могли бы, если бы их диплом соответствовал должности. Об этом пишут в исследовании ВШЭ. Так что при любой возможности старайтесь получить диплом, чтобы его можно было предъявить работодателю.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА