Те, кто работают не по специальности, получают на 14,4% меньше зарплату, чем могли бы, если бы их диплом соответствовал должности. Об этом пишут в исследовании ВШЭ. Так что при любой возможности старайтесь получить диплом, чтобы его можно было предъявить работодателю.
Ранним утром в понедельник, 28 ноября, на большей части Сахалина исчез свет – около 7 часов на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошло аварийное отключение оборудования.
Поначалу планировали наладить энергоснабжение к 11 часам (об этом...
Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя...
Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о своевременном украшении объектов к Новому году.
К 1 декабря интерьеры, вывески, витрины, фасады, входные зоны зданий и сооружений объектов потребительского рынка,...