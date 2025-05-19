Театр в дни войны. И искусство работало на победу

Сахалинский областной драматический театр в мае 1945-го отметил своё 15-летие. Краткую историю его существования можно разбить на два периода: первый — с мая 1930-го по июнь 1941-го и второй – с июня 1941-го по май 1945-го.

Июнь 1941 года внёс существенные изменения в жизнь нашего народа, что вызвало необходимость коренным образом перестроить всю нашу работу.

В дни войны театр, являющийся наиболее действенным орудием большевистской агитации и пропаганды, должен был художественными средствами возбуждать в массах великую силу любви к Родине и неугасимой ненависти к врагу и этим самым решать основную задачу — всё для фронта, всё для победы!

За 4 года войны театром было поставлено 50 новых спектаклей, причём из них 23 на тему Отечественной войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Театр работал над лучшими произведениями военной советской драматургии — пьесами лауреатов Сталинской премии Л. Леонова «Нашествие», К. Симонова «Русские люди», «Парень из нашего города», «Жди меня». Следует отметить такие произведения, как «Песня о черноморцах» Б. Лавренёва, «Крылатое племя» А. Первенцева. Актуальные пьесы таких авторов, как братья Тур и Л. Шейнин, К. Финн, В. Катаев также вошли в репертуар военных лет.

Помимо советских пьес на оборонные и другие темы уделялось большое место русской классике. Были поставлены три пьесы великого пролетарского писателя М. Горького «Егор Булычёв», «Последние», «Васса Железнова», четыре комедии А. Н. Островского, в числе которых «Без вины виноватые» и «Правда хорошо, а счастье лучше», пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» и комедия Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

Положительным явлением было включение в репертуар театра, впервые за его существование, двух детских пьес – «Снежная королева» Б. Шварца и «Хрустальный башмачок» Т. Габбе.

Особо следует остановиться на исторических пьесах, в которых требовалось показать не только события и обстановку, но и конкретных исторических лиц. В пьесе Ю. Германа «Сёстры» надо было создать образы основателя военно-полевой хирургии профессора Пирогова, первой русской сестры милосердия матросской дочери Дарьи, адмирала Нахимова. Пьеса «Олеко Дундич» потребовала углублённой работы над образами вождей и героев гражданской войны тт. Ворошилова, Будённого, Орджоникидзе, Дундича. К этой группе пьес относится и последний спектакль «Надежда Дурова». Образы Кутузова, Дуровой, Александра Первого, Аракчеева, Беннигсена и других предъявляли очень большие требования к актёрам, получившим эти роли.

Репертуар, как бы он ни был удачно подобран, не выполнит своего назначения, если по линии режиссёрской и актёрской работы, а также художественного и материального оформления не будет доведён до зрителя в нужном качестве. Поэтому коллектив театра работал над повышением идейно-политического и художественного качества премьер.

Если сравнить постановки 1941 – 1942 гг. с постановками последующих лет, то следует отметить несомненный рост театра. Можно назвать ряд спектаклей, пользующихся успехом у зрителя: «Сёстры», «Егор Булычёв», «Тартюф» (режиссёр Н. Л. Сац), «Плошадь цветов» (режиссёр П. О. Дагмаров). Особенно успешно прошли спектакли «Нашествие» и «Олеко Дундич».

Проблема кадров в дни войны стояла очень остро перед театром. Вновь приглашён­ные люди — артисты тт. Алабин, Дагмаров, Малой, Днепрова, Коломенская, Циркин, Овчинникова, Ходорович, художник театра А. И. Нуртов и другие товарищи внесли новое в работу театра. Наряду с этим творчески выросли артисты: М. П. Зорина, лучшими работами которой являются Глафира в «Егоре Булычёве» и Васса Железнова, А. С. Лыткин, создавший запоминающиеся образы Сагайдачного («Черноморцы»), Бантышева («Лодочница»). Один из старейших работников театра А. С. Колосов за последние годы сыграл ряд ответственных ролей (Орджоникидзе, Кутузов) и создал убедительные образы Мардыкина («Нечистая сила»), Васина («Русские люди») и другие.

Из молодёжи выдвинулись тт. Хасанова, Платова, Боборыкина.

Пройдя пятнадцатилетний путь, театр вырос, окреп и горит желанием работать над крупными историческими пьесами, над лучшими произведениями русской классики. Мечтаем осуществить монументальный патриотический спектакль, раскрывающий величие и героизм советского народа в Отечественной войне с немецкими захватчиками.

А. КОТЛЯРОВ, художественный руководитель театра. («Советский Сахалин» за 20 мая 1945 г.).

Солдаты Победы

Матрос Александровского торгового порта Леонид Дорошенко начал вой­ну рядовым. В 1944-м был уже гвардии майором. Освобождал Украину. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой­ны 1-й степени, многими медалями.

Трудовая доблесть

Заместитель Наркома угольной промышленности тов. Аббакумов наградил большую группу работников треста «Сахалинуголь» значком «Отличник социалистического соревнования» и похвальными листами Наркомугля СССР.