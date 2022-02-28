Театр всей семьи

Сахалинский театр кукол объявил о старте IV Фестиваля домашних театров кукол.

Тема этого года – русские народные и литературные сказки. Учредителем фестиваля выступило министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.

Организатор – Сахалинский театр кукол в партнерстве с министерством образования Сахалинской области и Сахалинским отделением Союза театральных деятелей РФ.

Участником сможет стать любая семья. Если у вас еще нет своего домашнего театра, но вы очень хотите принять участие в фестивале, артисты и художники Сахалинского театра кукол помогут со сценарием, подскажут, как создать декорации и куклы и проведут мастер-класс по кукловождению. Главное условие – совместное участие в спектакле детей и взрослых.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку по форме (см. сайт театра molute.ru, раздел «О театре / IV Фестиваль домашних театров кукол») не позднее 31 марта 2022 года. Заявки направляются по электронной почте: Teatrkukol@sakhalin.gov.ru и/или по адресу фестиваля: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, ГАУК «Сахалинский театр кукол». Тел./факc 8 (4242) 45-80-76.

Фестиваль пройдет в формате онлайн. Сахалинский театр кукол имеет большой опыт проведения мероприятий подобного формата. Все консультации, репетиции, сдача, премьеры, работа жюри станут доступны в соцсетях, как в прямом эфире, так и в записи.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте театра в разделе «О театре».