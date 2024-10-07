Понедельник, 7 октября, 2024
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ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!

Течёт река – навозные берега. Фотофакт

Навозом удобряя воду, коровы шли, не зная брода.

Вот какую картину из окна автобуса наблюдал читатель нашей газеты 1 октября около 16 часов. Прямо по речке, что течёт напротив Соколовского щебёночного карьера, возвращалось с пастбища большое стадо коров кооператива «Соколовский».

Мало того, что прогон крупного рогатого скота загрязнял речку в нарушение всех экологических и природоохранных требований, так ещё и коров было жалко. Передвигаться по речным камням не лучший для них вариант – есть риск травм, ушибов, повреждения и даже болезни копыт.

Как известно, этим животным опасна высокая влажность в холодное время года. Зоотехники советуют избегать содержания животных даже на влажном загрязнённом полу да и напольное покрытие рекомендуют стелить качественное, чтобы копыта у коров не стирались, не трескались и не инфицировались.

Но, похоже, водный маршрут для пастуха и стада привычный, не единожды пройденный. Быть может, в совхозе решились на эксперимент и взамен истреблённой человеком морской стеллеровой коровы выводят новую речную соколовскую породу?

Людмила Николаева.

Фото Петра Пасюкова.

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