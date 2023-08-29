Технический прогресс возродил старую традицию

Сахалинские прыгуны на лыжах с трамплина этим летом их не зачехляли. Такую роскошь на Дальнем Востоке можно позволить только на Сахалине.

Южно-сахалинская спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта стала, можно сказать, круглогодичной – в ее арсенале уже четыре всесезонных трамплина. На них без перерыва на лето могут тренироваться спортсмены всех возрастов и уровней подготовки.

В августе после реконструкции открыли трамплин К-30, в июне после капитального ремонта – К-20.

В первых числах июня в островной столице прошел открытый летний чемпионат области по прыжкам на лыжах с трамплина на приз газеты «Советский Сахалин». В них традиционно приняли участие и дети (они летали с К-10 и К-20), и взрослые (К-70). Получился красочный праздник. Впервые для участия в соревнованиях на Сахалин прилетела мужская сборная РФ, рассказал директор спортивной школы Михаил Шамсутдинов. Сахалинский трамплин получил от гостей высшую похвалу.

Позднее на тренировочные сборы в Южно-Сахалинск прибыла женская сборная. Спортсменки также показали свое мастерство на самом высоком трамплине и также не скупились на похвалу южно-сахалинским трамплинам с искусственным покрытием. Сооружения эти позволяют показывать практически те же результаты, что и в привычных зимних условиях.

Такими всесезонными трамплинами не может похвастаться ни один регион Дальнего Востока. Более того, материально-техническая база спортивной школы олимпийского резерва позволяет проводит соревнования даже ночью благодаря современной системе освещения!

Такой технический прогресс вместе с возрожденными соревнованиями на приз «Советского Сахалина» безусловно привлекут интерес к этому виду спорта и сделают островной регион интересным для спортсменов.

Сергей РЯБОВ.

Справка

Впервые состязания лыжников на приз «Советского Сахалина» прошли 21 марта 1937 года, когда областная столица находилась в Александровске. В тех же 30-х годах лыжники начали прыгать с трамплина.

Трамплин на месте современного спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» был оборудован в начале 1959 года. В дальнейшем такие прыжки стали самой яркой страницей соревнований на приз газеты «Советский Сахалин».