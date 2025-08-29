Технике Солнцевского разреза дали имена лучших угольщиков

На Солнцевском угольном разрезе в Углегорском районе часть тяжёлой техники стала носить имена заслуженных работников, чей вклад в развитие отрасли особенно значим.

Теперь на добыче и транспортировке угля работают экскаватор «Сергей Зимин» (назван в честь ветерана с 30-летним стажем, обладателя знака «Шахтёрская слава» первой степени), самосвалы «Юрий Теньков» (получил наименование в честь молодого специалиста, который стал инициатором прорывной системы горного планирования и продолжает работу над улучшением процессов) и «Михаил Семёнов» – в честь ветерана с более чем 40-летним стажем.

– За каждой машиной стоит человек – его личность, энергия и достижения. Мы показываем, что у нас ценят и сохраняют трудовой путь ветеранов, и в то же время поддерживают новых лидеров, открытых к инновациям, – отметил генеральный директор Восточной горнорудной компании Максим Куземченко. – Наши работники – это эталон мужества и мастерства. Работая в компании, можно стать признанным, заметным и достигать высот. Это доказывают горняки разреза из года в год.

Семья Михаила Семёнова, Зимин и Теньков персонально получили сертификаты от своего предприятия.

– Мне это очень приятно, но неожиданно. До последнего не верил, что моим именем назовут технику. Не думал, что на работе откроются такие перспективы. Обучил многих ребят управлять техникой – и самосвалом и экскаватором, – поделился один из отмеченных Сергей Зимин.

На разрезе уже трудятся девять самосвалов грузоподъёмностью 220 тонн, ранее названные именами заслуженных людей, внесших вклад в разведку залежей угля и его добычу: Аркадия Шалдыбина, Михаила Купреева, Анатолия Кораблёва, Владимира Степанова, Александра Самарина, Василия Ломаги, Александра Штефана, Николая Рудановского, Геннадия Невельского. Два экскаватора названы в честь Николая Волошина и Сергея Дружинина.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото предоставлено Восточной горнорудной компанией.

