Техникум в Шахтерске стоит. А подозреваемые в подготовке террористического акта сидят

Двое несовершеннолетних жителей Углегорска ожидают суда в следственном изоляторе в Москве. Не исключено, что жизнь за решеткой у несостоявшихся террористов продлится еще на несколько лет. Уже после суда, которому предстоит рассмотреть достаточно весомую доказательную базу, собранную Следственным комитетом РФ.

По версии Главного следственного управления СК, двое семнадцатилетних сахалинцев приступили к подготовке теракта в сентябре 2019 года. Сначала они разместили в глобальной сети «материалы, публично призывающие к террористической деятельности». Дальше — больше. По материалам уголовного дела, обвиняемые «незаконно приобрели обрез охотничьего ружья, патроны к нему и взрывчатое вещество». Наконец, «изготовили три самодельных взрывных устройства». С определенной следствием целью — совершить теракт в шахтерском техникуме.

Однако реализовать преступные планы молодым сахалинцам помешали оперативные действия сотрудников УФСБ России по Сахалинской области. Оба подозреваемых были задержаны 23 марта 2020 года. Сейчас уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением находится в суде. В каком именно, пока следствием не разглашается.

Анна СЕРГЕЕВА.