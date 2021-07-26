Техногенный удар. Возбуждено уголовное дело в связи с экологической аварией

В ночь на 10 июля русло реки Желтой в Углегорском районе перекрыл селевый поток искусственного происхождения. В реку сошли в огромном количестве горные породы со склада хранения отвала Солнцевского угольного разреза. Компания приступила к устранению последствий этой техногенной аварии.

Региональное следственное управление проинформировало о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ по факту нарушения правил охраны окружающей среды в ходе эксплуатации промышленного объекта. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшедшего и уточнить степень и объем ущерба природе.

Большинство сахалинских рек, в том числе и Желтая, являются нерестовыми для тихоокеанских лососей.

23 июля Восточная горнорудная компания, разрабатывающая угольный разрез, сообщила о том, что водоотводный канал для реки Желтой построен. Это лишь первый этап работ по ликвидации последствий схода горных масс. Канал протяженностью 500 метров позволяет восстановить ход реки и спустить собравшуюся воду выше массива породы. В дальнейшем требуется углубить канал и увеличить его пропускную способность. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет. Ведется постоянный мониторинг состояния воды реки Углегорки и ее притока, реки Желтой, говорится в официальном сообщении.

26 июля администрация Углегорского района проинформировала, что качество воды в реках и системе водоснабжения района находится на постоянном контроле. Пробы берут из водотоков, на водозаборе, из системы водоснабжения.

«Сейчас мы наблюдаем повышение мутности в реках Желтой и Углегорка, но уже у водозабора Углегорки вода естественным образом очищается. Далее, после специальной подготовки, она попадает в систему водоснабжения.

Показатель мутности питьевой воды не превышает 0,5 миллиграмма на литр, что в три раза меньше нормативного значения. Мониторинг продолжается ежедневно», – сообщает мэрия.

Губернатор Лимаренко поручил создать на действующем портале «Сахалин.онлайн» специальный раздел, посвященный загрязнениям водных объектов. Жители Сахалина и Курил получат возможность оперативно сообщать региональным властям о вопиющих фактах нарушения экологии на водных объектах и проиллюстрировать их фотографиями с места действия.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.