Телефонное «переселение». Купить новый смартфон, а дальше что?

К Новому году принято дарить подарки. Хороший выбор – новенький смартфон для дорогого человека. Но, приобретая его, желательно помнить о возможных «подводных камнях» в ходе его настройки и эксплуатации.

Предыстория с марганцовкой

Случилась беда. В ходе напряженных осенних трудов на огородных грядках и в теплице у супруги пострадал любимый смартфон. На экране гаджета появилось фиолетовое пятно. Оно стало постепенно расплываться. Мы предположили, что под защитный пластиковый экран, приклеенный к монитору, попала капля раствора марганцовки. Попробовали дома отклеить эту прозрачную защиту, но получилось еще хуже – пластик покрылся трещинами.

Приглянулась одна модель известного китайского бренда. Цена приемлемая, менее 15 тысяч рублей, а характеристики просто замечательные: внутренней памяти целых 128 гигабайт. Так что есть где хранить многочисленные фотографии, видео и прочие файлы. Производитель обещает и высокую скорость благодаря 8-ядерному процессору, и качественную фото- и видео­съемку благодаря аж трем встроенным камерам… А главное – отзывы покупателей положительные, никто аппарат не ругает.

При оформлении покупки нам предложили услугу по перекачиванию файлов со старого телефона на новый примерно за 1500 рублей. Я отказался, понадеялся на свои силы.

Неужели все пропало?!

Первым делом я изучил теорию. К слову, в интернете помимо полезной информации образовался информационный завал на интересующую тему, где то и дело натыкаешься на явно устаревшие рекомендации с использованием шнуров.

Но есть и дельные предложения. Например, есть специальное приложение для нашей марки гаджета, называется Phone clone (у других производителей смартфонов есть аналогичные программы со своими названиями. – Прим. авт.). Оно автоматически копирует все файлы со старого смартфона на новый, даже провода для этого не требуются, достаточно доступа к вай-фаю. Для начала работы нужно установить эту программу на оба аппарата. Указываешь, какой из них старый и какой новый, потом нажимаешь кнопку, и начинается копирование. Но это только в теории все гладко…

При включении нового смартфона без сим-карты система потребовала входа в аккаунт компании-производителя либо создания такого аккаунта. Я попытался создать его, указав номер телефона жены. Увы, не получилось – система сообщила, что на этот номер уже заведен аккаунт, поэтому нужно указать пароль и войти в него.

Молодой специалист в сфере современных технологий Алексей помог советом.

– Попробуй зарегистрировать новый аккаунт с новым паролем, используя свой номер телефона. И еще одно: на старый аппарат установи приложение Phone clone. После этого достань из него симку и переставь ее в новый смартфон, затем перезагрузи оба аппарата.

Аккаунт «завелся», смартфон, предварительно основательно исследовавший сим-карту, включился, приложение установилось, и файлы благополучно перекочевали со старого на новый аппарат: и фото с видео, и контакты, и мессенджеры.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

Старому аппарату нашлось применение: теперь он используется как медиа­плеер! На нем сохранены музыкальные файлы, их можно с удовольствием прослушивать. А можно превратить его в большую флешку и хранить фото, видео и другие файлы.