Телефонные сюрпризы. В преддверии Нового года редакция «Советского Сахалина» принимает «звездные» поздравления

На поэтической волне

Лидия Козлова, поэтесса, вдова Михаила Танича:

– Поздравляю коллектив и читателей газеты «Советский Сахалин», всех сахалинцев с наступающим Новым годом. Я очень благодарна за то, что газета проявила живой интерес к творчеству Михаила Танича, опубликовала историю создания песни «Ну что тебе сказать про Сахалин?», не теряющей своей популярности и в советское время, и сейчас!

Лидия Николаевна пообещала в ближайшее время встретиться с сахалинцами на страницах газеты. Ее перу принадлежат слова многих известных и популярных песен: «Снег кружится», «Айсберг», «Этот вечер», «Это только кажется»… Они в разное время звучали и звучат в исполнении признанных звезд эстрады.

К слову, супруги Лидия Козлова и Михаил Танич счастливо прожили вместе более полувека. В свое время, после окончания строительного техникума, в рядах комсомольцев-добровольцев она участвовала в строительстве ГЭС в городе Волжский.

Острова вдохновения

Игорь Слуцкий, наш известный земляк, композитор:

– Поздравляю моих земляков с наступающим Новым годом. Всем желаю благ, здоровья, хорошего настроения! Я очень благодарен лично Вам, Татьяна (главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская. – Прим. авт.), и творческому коллективу газеты за приглашение побывать минувшим летом на острове, где родился. Я прилетал не один, со своим отцом, Николаем Афанасьевичем. Мы побывали в месте, где отец провел свою молодость. Отец встретился с друзьями молодости, это было очень трогательно…

Композитор и певец живет в Москве, но душой всегда остается с Сахалином. Об этом, кстати, он не раз говорил на встречах со зрителями в ходе летнего турне по Сахалину, организованного в рамках проекта «Воспетые острова». На страницах «Советского Сахалина» состоялась премьера двух новых песен Игоря Слуцкого, посвященных Курилам. А еще в результате памятной поездки появился на свет абсолютно новый проект – «Театр песни Игоря Слуцкого». Игорь сообщил также, что продолжает работать над созданием песни на слова Михаила Танича.

Записал для истории Петр НИКОЛАЕВ.