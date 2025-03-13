Четверг, 13 марта, 2025
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Телеграм-канал «На передовой памяти» активно пополняется уникальными материалами об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны

Уникальные фотографии, бесценные воспоминания и истории участников Великой Отечественной войны,  детей войны,  тружеников тыла, а также родственников ветеранов в год 80-летия Великой Победы собирает проект департамента информационной политики Южно-Сахалинска «На передовой памяти».

Одноименный телеграм-канал https://t.me/pobeda80ysakhalinsk создан 1 марта. Он посвящён памяти тех героических людей, кто на полях сражений боролся за наше будущее, трудился в тылу, помогая приблизить Победу, и был свидетелем непростого военного времени. На протяжении всего года помимо архивных материалов канал будет наполняться медиафайлами, переносящими в атмосферу советских военных лет: аудиозаписями, видеоподборками, знакомыми мелодиями военного времени. Особое внимание будет уделено 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой вой­ны, которая отмечается 3 сентября и имеет особое значение для жителей Южно-Сахалинска и всей области.

Департамент информационной политики приглашает горожан присоединиться к проекту «На передовой памяти» и поделиться историями своих близких, чьи судьбы связаны с событиями Великой Отечественной войны, кто жил на сахалинской земле и внёс свой вклад в Великую Победу и послевоенное возрождение страны.

На почту press@yuzhno-sakh.ru принимаются любые медиафайлы, включая фотографии, сканы фронтовых писем, аудиозаписи воспоминаний участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны и многое другое.

Познакомиться с героями и их воспоминаниями, узнать интересные факты о событиях военных лет и даже послушать мелодии, пронизанные особой атмосферой и наделённые глубокими смыслами, можно уже сейчас в телеграм-канале «На передовой памяти».

 

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