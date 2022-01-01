Поздравление президента Российской Федерации с 75-летием образования Сахалинской области.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием образования Сахалинской области.

История вашего благодатного дальневосточного края создавалась сильными, мужественными, талантливыми людьми, настоящими тружениками и созидателями. За минувшее время в области были построены города и поселки, объекты социальной, промышленной, транспортной инфраструктуры, освоены перспективные месторождения полезных ископаемых.

Сегодня регион обладает значительным производственным, туристическим, природно-ресурсным потенциалом. Здесь создаются условия для привлечения серьезных инвестиций, реализуются крупные проекты в различных сферах деятельности. Все эти достижения нацелены на динамичное развитие Сахалина и Курил, повышение качества жизни людей, укрепление позиций России в АТР.

Желаю вам успехов на благо Сахалинской области и всей России. И конечно, с Новым 2022 годом!

В. Путин