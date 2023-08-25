Телемост с родственниками  для бойцов организовали областные власти

​Такого рода сеансы видеосвязи помогают участникам СВО сохранять контакт со своими родными и близкими людьми, узнавать новости малой Родины, рассказывать о том, что происходит в их жизни и на линии фронта.

Рядовой из Ноглик, благодаря телемосту, смог не только поговорить, но и увидеть, хоть на экране, своих жену, сына и отца.

С просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной. С военным командованием были решены все необходимые вопросы, и теперь сеансы видеосвязи проводятся регулярно.