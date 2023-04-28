Телемост связал сахалинских бойцов с родными на Сахалине

Третий телемост соединил Шахтерск ДНР с Южно-Сахалинском, Корсаковом и Анивой.

Участники спецоперации по видеосвязи поговорили со своими женами, детьми, родственниками и близкими друзьями.

С просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники бойцов из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать телемосты регулярной практикой.

В ходе таких видеовстреч родные люди получают возможность увидеться, поговорить, обсудить новости и важные события дома и в семье.

Жена защитника из Корсакова спросила, что ему и товарищам нужно передать на Донбасс. Боец заверил, что им всего хватает, продуктов достаточно, в больших объемах поступает гуманитарная помощь. Если требуются тепловизоры, беспилотники или другая техника, запросы передают через военное командование.

– Любимая моя, не переживай! У меня все нормально, – заверил защитник. – Спасибо, что поддерживаешь меня, спасибо за твое мужество и терпение. Скоро уже приеду домой в отпуск. А там и победа не за горами. Я здесь нахожусь по зову сердца. Чтобы наши дети никогда не видели того, что видели дети Донбасса. Чтобы мы все вместе жили под мирным небом.

Боец поблагодарил островные власти за организацию телемоста и признался, что для него стало большим сюрпризом приглашение поговорить со своими близкими по видеосвязи.

– Мы тебя очень ждем! С тобой весь Сахалин, – сказали друзья военнослужащего. – Мы достраиваем дачу. К твоему приезду бассейн будет, представляешь? Береги себя и возвращайся скорее с победой!

Для другого военнослужащего из Корсакова телемост стал поводом сделать предложение своей подруге. Молодой человек сначала смущался сторонних слушателей, но все же решился произнести заветные слова.

– Алён, я тебя так сильно рад видеть! В августе в отпуск. Алён, приеду домой – замуж тебя возьму, – улыбнулся боец.

Защитник из Анивы пообщался с женой и сыном.

– Тёма, меньше сиди в телефоне и больше учись! Слушайся воспитательницу и маму. Скоро тебе в школу идти. Надеюсь, быть с вами в этот момент. А у нас здесь все хорошо. В нашем подразделении все живы, здоровы. Надо только дело доделать, и можно домой, – сказал своим близким защитник.

Дочка военнослужащего из Южно-Сахалинска поделилась, что подтянула оценки в школе и научилась сама настраивать гитару. И сестра другого защитника из областного центра рассказала, что почти закончила писать дипломную работу. Родные передали бойцам слова поддержки от друзей, коллег, соседей, которые считают их настоящими героями, сообщает пресс-служба регионального правительства.