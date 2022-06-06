Тенденция позитивная? Дождемся итогов прошедших экзаменов по русскому языку

31 мая сахалинские одиннадцатиклассники тоже сдавали ЕГЭ по русскому языку. Результаты майских экзаменов будут оглашены позже. Этот предмет обязательный даже для тех, кто не планирует куда-либо поступать учиться дальше. Без экзаменов по русскому языку и математике не получить аттестат об окончании средней школы.

Как сообщили в региональном министерстве образования, в прошлом году максимальный результат знаний русского языка продемонстрировали два выпускника из Южно-Сахалинска. Годом раньше написали работу на 100 баллов шестеро человек.

В 2021 году ЕГЭ сдавали 2770 школьников. Из них 80 и выше баллов набрали 826 человек (29%). Не смогли преодолеть минимальный порог (40 баллов) 437 выпускников (15,8%). Отличные знания русского языка показали на экзамене меньше половины (44%) одиннадцатиклассников.

По результатам изучения программ среднего общего образования в 2021 году 41 выпускник получил знак отличия Сахалинской области и выплату в размере 100 тысяч рублей. Медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» наградили 191 выпускника. В 2020-м их было на десять человек меньше.

Тенденция позитивная. Дождемся итогов недавних экзаменов.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

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