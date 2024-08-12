Теннисный марафон на Кубок мэра Южно-Сахалинска

В субботу, 10 августа, на спортивных кортах городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и гостиничного комплекса «Санта» прошли первые поединки XI традиционного Кубка мэра по теннису.

Участие в соревнованиях примут около 250 поклонников этого вида спорта не только нашей области, но и Дальнего Востока, а также центральной части страны. Впервые на корты этого турнира выйдут спортсмены с Курильских островов. Самому младшему участнику соревнований 6 лет, старшему – 78.

Организаторы турнира, накопив опыт предыдущих лет и учитывая огромное количество участников, внесли существенные поправки в проведении соревнований. Первыми в борьбу за Кубок вступили спортсмены-любители возрастной категории 18+.

С 10 по 25 августа, в одиночных разрядах, в парах и миксе мужчины и женщины разыграют медали. Затем с 26 августа на корт выйдут юниоры. Семь дней они будут вести борьбу за право подняться на подиум. 31 августа и 1 сентября будут соревноваться самые юные теннисисты возрастной категории 6 – 9 лет. Завершат теннисный марафон со 2 по 8 сентября профессиональны. В День города, 8 сентября, состоятся заключительные финальные поединки, торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.

Ожидается приезд на турнир заслуженного мастера спорта Анастасии Мыскиной. Знаменитая теннисистка не только проведет мастер-классы для юных спортсменов, но и примет участие в турнире и выставочном матче.

Напомним нашим читателям о спортивных достижениях гостьи из Москвы. Победитель Roland Garros-2004 в одиночном разряде, победительница 10 туров WTA в одиночном разряде, финалистка 9 туров WTA в одиночном разряде, финалистка 5 туров WTA в парном разряде, победитель Кубка Федерации 2004 и 2005 годов.

Несмотря на то, что в первые два дня соревнований на корт выходили спортсмены-любители, во многих поединках для выявления победителя приходилось проводить по три сета. Все это говорит о том, что чем ближе к финалам, тем борьба на кортах будет острее. Болельщиков ждут поединки, полные драматизма.

В случаи ненастной погоды матчи на Кубок мэра будут проводиться в спортивном комплексе ГК «Гидрострой».

Игорь КАРПУК.

Фото автора.