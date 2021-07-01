Теперь бюджет поможет. Летом подросли тарифы на услуги коммуналки

Из информации, представленной на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Сахалинской области, следует, что электрическая энергия для населения островного региона подорожала с 4,40 рубля за 1 кВт/ч до 4,56 рубля. Ведомство приводит для сравнения данные по тарифам у соседей-дальневосточников для домохозяйств, использующих электроплиты.

В Чукотском автономном округе с 1 июля – 6,17 рубля, в республике Саха (Якутия) – 4,78 рубля, в Камчатском крае – 3,86 рубля за 1 кВт/ч.

Тепловая энергия для большей части островитян подорожала с 2344,88 рубля до 2433,98 рубля за 1 Гкал. Но в некоторых районах расценки ниже: в Охе – 1187,91 рубля, в Углегорском районе 2099,35 – 2433,98 рубля в зависимости от источника теплоснабжения.

С водой сложнее. Тариф в каждом случае индивидуальный, это зависит от поставщика. Но в любом случае рост тарифов на воду и водоотведение не должен превышать 3,8 процента. Ознакомиться с информацией об утвержденных тарифах можно на официальном сайте РЭК в разделе «Тарифы». Например, чтобы узнать действующий тариф горводоканала на питьевую воду в Южно-Сахалинске и сравнить его с показателем первого полугодия, нужно пройти по ССЫЛКЕ и выбрать «Городской округ «Город Южно-Сахалинск». Можно будет видеть, что для населения с 1 июля 2021 года тариф составляет 31,36 рубля за 1 кубический метр, а в первом полугодии он составлял 30,22 рубля за «куб». Таким же образом можно узнать тарифы в каждом из муниципальных образований области.

С 1 июля изменились расценки на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для основной части населения тариф подрос с 2109,64 рубля за тонну отходов до 2189,80 рубля. Подорожала услуга и для льготных категорий населения. Например, для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, имеющих звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской области», ветеранов военной службы и ветеранов государственной службы, детей войны – с 527,33 рубля до 547,36 рубля за тонну.

Для садоводов-огородников – членов товариществ или просто занимающихся любимым делом на территории таких образований – тариф увеличился с 2109,64 рубля до 2189,80 рубля за тонну.

РЭК напоминает, что на самом деле тарифы на коммунальные услуги для населения выше, но их снижение проводится за счет бюджетных средств региона. В среднем по области в 2021 году островитяне оплачивают за электрическую энергию 50,0 проц. от экономически обоснованной цены; за тепло – 56,0 проц., за водоснабжение – 42,97 проц., за водоотведение – 44,07 проц., за ТКО – 38,62 проц.

Еще один важный пункт – тарифы на газ для населения. С 1 июля они тоже подросли на 0,6 – 2,0 процента в зависимости от поставщика газа. Например, у ОАО «Сахалиноблгаз» газ подорожал с 3642,65 рубля до 3713,09 рубля за 1 тысячу кубометров, а у ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», за исключением Ногликского района, с 4804,45 рубля до 4 899,06 рубля за кубометр.

Ведомство напоминает, что постановлением регионального правительства от 15 июля 2020 года ¹ 319 был утвержден региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг. Этот стандарт в Сахалинской области ниже, чем у ряда соседей-дальневосточников, и составляет 15 процентов в совокупном доходе семьи. Для примера: для жителей Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, а также Амурской области и республики Бурятия действует стандарт 22 проц. Для жителей ЕАО, Магаданской области – 20 проц. В республике Саха (Якутия), как и в островном регионе, актуален стандарт 15 проц. Сахалинцы и курильчане в случае, если доля их собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг выше регионального стандарта, могут обращаться в органы соцзащиты по месту жительства за получением субсидии.

Владимир СЛАВИН.