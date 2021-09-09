Теперь нужно выигрывать. Газпромбанк окажет финансовую помощь футбольному клубу «Сахалин»

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке губернатор Валерий Лимаренко провел переговоры с первым вице-президентом Газпромбанка Романом Пановым. По итогам стороны заключили соглашение, направленное на повышение качества жизни в Сахалинской области и развитие социально-экономического потенциала. В частности, достигнута договоренность об организации спонсорской поддержки профессионального спортивного клуба «Сахалин».

Деньги направят на профессиональную футбольную команду «Сахалин».

Как сообщили в ПСК «Сахалин», правительство региона нашло средства и для волейбольной команды. В новом сезоне ВК «Сахалин» продолжит выступление, но в высшей лиге «Б».

Что касается хоккейного «Сахалина», он не будет представлен в Азиатской хоккейной лиге: руководство АХЛ рассматривает вопрос о старте чемпионата без российских команд.

Баскетбольный клуб «Восток-65» прекратил свое существование в межсезонье.

Тем временем ФК «Сахалин» начал футбольный сезон. У команды новый главный тренер – Олег Кокарев. 58-летний специалист начинал карьеру футболиста на Алтае.

Затем выступал за «Океан» (Находка), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Чкаловец» (Новосибирск), «Реформацию» (Абакан). Был главным тренером «Урала», вывел клуб в первый дивизион. Затем руководил командами «Иртыш-1946», «Океан», «Чита».

В сезоне 2011/2012 был у руля ФК «Сахалин». Тогда островитяне заняли 6-е место из 13-ти в зоне «Восток».

В последние годы Олег Кокарев был директором детско-юношеской спортивной школы «Урал».

В тренерский штаб перешел защитник ФК «Сахалин» Юрий Коломыц. Он будет отвечать за физическую подготовку футболистов. Но если понадобится, выйдет на поле в привычном амплуа.

Подписаны контракты с 15 игроками. За клуб продолжат выступать вратари Александр Хорошилов, Александр Ким, Данил Сливков, защитники Муртази Алахвердов, Игорь Маслов, Сергей Гаврилко, Александр Разумов, полузащитники Андрей Кузнецов, Евгений Матрахов, Владислав Мягков, Павел Савлук, Егор Чу, Юрий Дементов, нападающие Максим Батраков, Артур Строкин.

Вернулся в ФК «Сахалин» полузащитник Даниил Большунов. Он играл за островной клуб в сезоне 2018/2019. Последний год находился в составе ставропольского «Динамо».

Команду пополнили два воспитанника иркутского футбола – нападающий Иван Яковлев (играл в «Байкале», «Зените», «Якутии», «Тюмени») и полузащитник Владимир Толмачев (выступал за «Зенит» и «Машук-КМВ»). А также воспитанник приморского футбола нападающий Артур Тихомиров (играл за «Химки-М», «СКА-Хабаровск-М», «Луч-М»).

Первой игрой «Сахалина» был матч 1/256 Кубка России по футболу. Островитяне в Москве на стадионе в Чертаново принимали «Динамо-Владивосток». Обе команды были на сборах в центральной части России, в связи с чем договорились провести встречу в столице. «Сахалин» проиграл 0:2 и выбыл из розыгрыша.

23 июля началось первенство России во втором дивизионе. Его Российский футбольный союз реформировал. Профессиональная футбольная лига теперь называется ФНЛ-2.

Группа 3, в которой выступает «Сахалин», играет по новой системе. 22 коллектива поделили на две подгруппы, по 11 в каждой. На первом этапе матчи пройдут в два круга. Лучшие 6 команд из каждой подгруппы сформируют новую группу. На втором этапе игры также пройдут по схеме «каждый с каждым дома и на выезде», только с командами из противоположной группы.

Коллективы, занявшие места с 7-го по 11-е, также будут сформированы в новую группу и сыграют по такой же схеме. Из числа этих команд будут определяться те, которые по итогам сезона покинут второй дивизион.

В стартовом матче первенства с воронежским «Факелом-М» на поле соперника «Сахалин» победил, забив два безответных мяча. Затем были игры в Рязани с одноименным клубом, в Туле с фарм-командой ПФК «Арсенал» и в Брянске с «Динамо». Все островитяне проиграли (0:2, 0:3 и 0:2). Встречу в подмосковном Ногинске с «Калугой» удалось свести вничью – 1:1.

В матчах с пензенским «Зенитом» и саратовским «Соколом», где «Сахалин» был номинальным хозяином поля (из-за экономической составляющей встречи двух туров проводились в Ногинске), наш клуб проиграл с одинаковым счетом – 0:1.

На данный момент «Сахалин» с 4 очками занимает 9-е место из 11-ти.

У «Сахалина» в европейской части страны осталось два матча. 11 сентября островитяне играют в Белгороде с «Салютом», 14 сентября – в Курске с «Авангардом».

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.