Теперь по Пограничной, Горького и Больничной. В Южно-Сахалинске изменилась схема движения автобусов маршрута № 5

С субботы, 3 июня, автобусы маршрута № 5 начали движение по измененному маршруту.

Корректировка позволит дополнительно охватить улицы, которые ранее не были обеспечены транспортным сообщением. Это ул. Украинская на участке от пр. Мира до ул. Ленина. Кроме того, по многочисленным обращениям горожан маршрут охватит полностью ул. Пограничную и Больничную.

От остановки «Ж/д больница» автобусы будут следовать по улицам: Украинская, Ленина, Пограничная, Горького, Больничная, Ленина и от остановки «Федоровка» так же в обратном направлении.

Новая схема движения:

В связи с корректировками в целях оптимизации маршрута № 5 из схемы его движения исключены остановки на ряде улиц. Районы, где указаны остановки, останутся максимально охвачены общественным транспортом. В частности, на ряд остановок заезжает автобус маршрута № 4 (а он на 98% дублирует маршрут № 5). Также горожане на разных участках улично-дорожной сети, кроме автобуса № 5, могут воспользоваться автобусами № 34, 63.

Согласно новой схеме, по пути следования от остановки «Федоровка» из схемы движения автобуса № 5 исключаются остановки:

по ул. Ленина:

ул. Зеленая,

11-й мкрн,

ул. Емельянова;

по ул. Сахалинской:

сквер Крузенштерна,

детская поликлиника № 1;

по пр. Мира:

ул. Бумажная,

Дом правосудия,

ул. Крайняя,

ул. Украинская.

По пути следования от ж/д больницы:

по пр. Мира:

ул. Украинская,

ул. Крайняя,

травматологическая поликлиника,

ул. Бумажная;

по ул. Сахалинской:

детская поликлиника № 1,

сквер Крузенштерна;

по ул. Ленина:

сквер Пограничников,

ул. Емельянова,

11-й мкрн,

ул. Зеленая,

завод «Стройдеталь».

Эти остановки будут охвачены другими автобусными маршрутами: 4, 34, 63.

В онлайн-режиме передвижение автобусов по маршруту и расписание автобусов можно отслеживать на сайте https://go2bus.ru. По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться в диспетчерскую единого оператора: 55-65-15 (для мобильных телефонов есть короткий номер *6515).