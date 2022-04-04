Теперь сахалинцы могут контролировать благоустройство дворов с помощью интерактивной карты

Для этого на сайте Map.sakhalin.gov необходимо выбрать нужный раздел. Например, федеральный проект «1000 дворов».

Принцип работы этого ресурса такой же, как и на сайте о расчистке снега. Меняются статусы объектов: синий цвет — работы запланированы, желтый — в процессе, зеленый — все завершено, красный — есть нарушения графика.

— Подобная практика появилась в январе 2022 года при расчистке дворов от снега после циклонов. Карта оказалась полезной. Теперь с помощью цифрового сервиса сахалинцы могут следить за ходом ремонта или благоустройства, -рассказала министр ЖКХ области Наталия Куприна.

В этом году 125 дворов отремонтируют в рамках областной и федеральной программ, в том числе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В Южно-Сахалинске приведут в порядок 333 двора, 75 — в Холмском городском округе, 68 — в Курильском, 44 — в Корсаковском, 41 — в Долинском, по 38 — в Невельском и Охинском, 33 — в Александровск-Сахалинском районах. Адреса территорий, где запланирован ремонт, можно узнать на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды».

В южных муниципалитетах приступили к обследованию придомовых территорий. На севере Сахалина и Курильских островах еще лежит снег, поэтому поиск дефектов начнется с 15 апреля.

Ремонт в южных районах завершат к 1 июля, в северных — к 1 августа. Возможно, рабочие справятся даже на пару недель раньше установленных сроков.

О ямах следует сообщать на портале «Сахалин.онлайн». Там также можно отследить процесс благоустройства и оставить отзыв о его качестве.

Еще в этом году обустроят 23 общественных пространства по просьбе большинства сахалинцев и курильчан. Она прозвучала на всероссийском онлайн-голосовании в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Это мемориальная площадь в с. Арги-Паги Тымовского района, детская спортивная площадка в с. Вал Ногликского района, дог-парк в Курильске и др.