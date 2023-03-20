Теперь только творить. Островным художникам подарили вдохновение

Сахалинские художники в предвкушении замечательных перемен. В областном центре наконец определены артпространства, на которых они могут творить и выставлять свои произведения.

Работа над картинами и их продвижение – трудоемкий процесс. Зачастую авторы нуждаются в организационной поддержке, которая необходима им для профессиональной самореализации, поиска своего зрителя и покупателя. В начале года они обратились к главе региона с просьбой помочь с помещениями для мастерских и проведения выставок. Из возможных вариантов остановились на помещениях торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» и компании «Ростелеком».

Вчера губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин осмотрели эти помещения.

– Теперь у наших авторов появятся пространства, где они смогут с комфортом заниматься творчеством и сразу выставлять свои работы на продажу. Уверен, что это вдохновит островных художников на покорение новых творческих высот. Причем мы решили подобрать отдельные помещения для признанных мастеров и молодых авторов. Так, в «Сити Молле» реализовывать свои творческие амбиции смогут уже известные авторы, а в здании «Ростелекома» – начинающие художники, – отметил глава региона.

В здании торгово-развле­кательного комплекса предусмотрели сразу несколько помещений для художников. Мастерскую и выставочное пространство площадью более 300 квадратных метров расположат в переходе между центральным и третьим зданиями. Важная особенность помещения – естественный свет, который наиболее комфортен для работы над картинами. Также выставлять произведения планируется холле третьего этажа центрального здания и в одном из свободных помещений.

Еще одно крупное арт-пространство, предназначенное для молодых авторов, появится в здании «Ростелекома» на улице Ленина, 220. В ближайшие месяцы здесь выполнят ремонт, однако начинать работу над картинами авторы могут уже сейчас.

– Решение о создании арт-пространств были приняты оперативно и с учетом реальных потребностей художников, интересов жителей области. Так, у нас есть представители действующих союзов художников, которым не хватает мастерских. При этом войти в профессиональное объединение хотят и молодые авторы. Но для этого им нужны помещения, чтобы плодотворно работать и участвовать в выставках, – рассказала художница Алина Цепенюк.

Экспозиции островных художников также появятся в скверах, парке, гостиницах и ресторанах, на крупных коммерческих предприятиях.

Познакомиться с работами и приобрести понравившиеся картины сахалинских авторов можно будет и через интернет. Специально для этого на сайте областного художественного музея создают специальный раздел. Чтобы разместить там свои работы, необходимо позвонить по телефону 8-984-172-65-51.

Крупная выставка-ярмарка островных авторов скоро состоится и в офлайн-формате. Она откроется 28 апреля в арт-резиденции «Маяк». Часть вырученных средств планируется направить на помощь детской школе искусств Мариуполя, сообщает пресс-служба регионального правительства.