Тепло и свет родного дома. Сахалинки отправляют на СВО окопные свечи

Телеграм-группа «Окопные свечи Сахалина» объединила уже свыше 150 человек.

– Окопные свечи не боятся влаги и ветра. Их можно использовать как источник тепла и света. И даже для подогрева еды, – рассказывает Елена.

Месяц назад она организовала группу, и вот уже первая партия – 75 свечей – отправлена бойцам.

Парафин и стеарин для производства свечей женщины покупают на свои средства. Консервные банки и гофротару собирают всем миром.

Предпочтительнее банки из-под горошка или кукурузы. Они, по словам Елены, отдают тепло в течение восьми часов. Фитилем служит только гофрокартон, из которого производят упаковку для яиц. Он разрезается на ленты, скручивается в рулон и порами вверх помещается в банку. Сверху такая заготовка заливается парафином, стеарином или воском. Фитилем становится вся кромка картона. Вот такая нехитрая технология производства окопной свечи.

Как рассказала Елена, недавно одна жительница областного центра профинансировала приобретение 400 кг воска. Его хватит на изготовление двух тысяч свечей.

Вы тоже можете присоединиться к группе «Окопные свечи Сахалина». Трудолюбивым участницам всегда нужны консервные банки, гофрокартон, парафин, стеарин или воск. Все это принимают в Южно-Сахалинске – в техникуме сервиса (ул. Комсомольская, 212) и в канцелярском магазине (проспект Мира, 19/7). По всем вопросам можно звонить Елене по номеру телефона +7 (914) 756-20-10.

В Холмске тоже открыли пункты сбора – в магазинах «Зоомаркет» (ул. Школьная, 54) и «24 градуса» (ул. Советская, 99). С вопросами обращаться по номеру телефона +7 (924) 286-92-49.

К этой работе подключились серебряные волонтеры, работники детских садов и школ. К отправке на СВО готово еще более 250 свечей.

– Наша инициатива собрала много желающих, – рассказала серебряный волонтер Наталья Дядык. – Свечи действительно необходимая вещь, которая согреет зимой. Делая их своими руками, мы передаем бойцам еще и частичку нашего тепла.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.