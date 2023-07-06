Тепло и уют в дом. Жителей частного сектора Южно-Сахалинска призывают оперативно заключать договоры на догазификацию своих домовладений

Для этого не надо ждать осенних холодов, начать работу необходимо уже сейчас, летом.

Администрация Южно-Сахалинска продолжает масштабную работу совместно с АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» и правительством островного региона по догазификации частного сектора. Газ уже появился в домах жителей Лиственничного, Березняков, Ключей, а также в домах, расположенных восточнее ул. Физкультурной в границах реки Уюновка.

В 2022 году голубое топливо пришло в дома более 350 жителей Владимировки, где был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс сетей газораспределения.

С середины июня здесь был введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс сетей газораспределения. Еще порядка 300 домов получили возможность подключить дома к голубому топливу. К концу 2024 года фактически в областном центре будет возможность подключить к газу все частные домовладения.

Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг. Подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города. Также на сайте мэрии размещен перечень домов для догазификации.

– Несмотря на масштабную работу, жители частных домовладений не спешат заключать договоры и готовить свои дома к пуску газа. Нынешнее лето теплое, возможно, горожане решили отложить поход в Газпром на осень – ближе к холодам. Однако администрация областного центра призывает южносахалинцев уже летом позаботиться об отоплении своих домов. С наступлением осени, когда горожане массово пойдут в Газпром, технической возможности выполнить эти работы одновременно не будет. Появятся очереди, люди будут недовольны, – отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

По данным отдела газификации и энергоэффективности, один из важнейших этапов подключения домовладения к газу – строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования. Следовательно, жителям, которые в 2022 – 2023 годах подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.

Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тыс. рублей. Дополнительные меры поддержки в размере 50 тыс. рублей на приобретение необходимого оборудования могут получить отдельные категории граждан: пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и семьи с детьми-инвалидами.

Газификация городского округа – приоритетное направление работы администрации города, которое находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы выполняются при поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Консультацию по этому и другим вопросам южносахалинцы могут получить в администрации города по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При необходимости сотрудники разъяснят алгоритм догазификации, а также расскажут, как оформить заявку на компенсационную выплату. Отметим, в 2022 году почти 1100 семей получили финансовую поддержку при догазификации жилья, сообщает пресс-служба администрации города.