Теплоход «Адмирал Невельской» завершил первый регулярный пассажирский рейс

Теплоход проследовал по маршруту Сахалин-Итуруп-Кунашир-Шикотан-Сахалин и накануне причалил в порту Корсакова. Его первыми пассажирами стали почти 50 человек.

Весь путь, включая стоянки на каждом острове, занял 4 суток. Во время стоянок туристы успели посмотреть основные достопримечательности: оздоровительные водные комплексы «Ванночки» и «Жаркие воды», смотровую площадку в Китовом, Белые скалы, вулкан Баранского на Итурупе, останец «Чёртов палец», краеведческий музей, термальные источники в селе Горячий Пляж на Кунашире, мыс Край света, бухту Солдатскую, действующий с 1943 года маяк на Шикотане и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Я впервые попал на Курилы морским путем, а не воздушным. И в этом есть своя романтика: невероятные закаты и рассветы, которые можно наблюдать на палубе, красота моря, шикарные виды, когда приближаешься к островам, возможность за время поездки посетить сразу несколько островов. Радует, что теплоход новый, уютный, а экипаж вежливый, –поделился впечатлениями сахалинец Александр Падалка.

— В основном, по данному маршруту путешествуют жители региона, военные, но в последнее время очень много туристов, которые уже были или только хотят познакомиться с островами, –рассказала старший бортпроводник Юлия Уварова.

Приобрести билеты на судно можно одним из трех способов: в кассе АО «Сахалинлизингфлот» по адресу в Южно-Сахалинске: улица Амурская, 62, на сайте rfbus.ru или на судне непосредственно перед рейсом. Поездка в каюте минимальной категории обойдется в 3600 рублей, если воспользоваться услугой по приобретению через электронный сервис. Если покупать билет в кассе перевозчика, то цена составит 3255 рублей.

В этом году ожидается выход на курильскую линию еще одного современного судна – «Павел Леонов», его прибытие на Сахалин планируется в июле-августе. Оба судна вместимостью 140 пассажиров построены специально для островного региона на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.