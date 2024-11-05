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Теплоход «САСКО Алдан» в срок доставил в порт Корсаков груз для островных грузополучателей

На весь путь от порта Санкт-Петербург до Сахалина с заходом в Петропавловск-Камчатский потребовалось 33 дня. Подтвердились расчеты: доставка грузов Северным морским путём на 25 дней быстрее, чем при прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении через БАМ и Транссиб.

В 13-ти контейнерах на борту судна прибыли 259,3 тонны кондитерских изделий, овощных консервов, алкоголь, строительные материалы и другие грузы.

После разгрузки в корсаковском порту и смены экипажа «САСКО Алдан» отправится в порт Находка.

По оценке министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Жоголева, грузовладельцам эта услуга понравилась. В целом грузопоток на Сахалин растёт, в этом году он уже увеличился на 10%.

Работа по включению порта Корсаков в маршрут субсидируемых каботажных рейсов по Северному морскому пути выполнена по поручению главы региона Валерия Лимаренко.

В нынешнем году это второй и завершающий субсидируемый рейс ФГУП «Атомфлот», совершенный по Северному морскому пути в интересах островного региона. Первый выполнило судно «Lady D», прибывшее в островной порт в начале сентября.

Федеральные власти проанализируют грузооборот по итогам сезона и примут решение о количестве рейсов в 2025 году.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото и видео: пресс-служба ПАО «Сахалинское морское пароходство».

К слову

«САСКО Алдан» – крупнейший теплоход Сахалинского морского пароходства. Судно усиленного ледового класса, способное преодолевать льды до полуметра толщиной. Оснащено двумя мощными кранами, каждый из которых обладает грузоподъемностью 120 т. Порт приписки – Холмск.

ФГУП «Атомфлот» в 2022 году победило в отборе федерального министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части страны в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении.

Для установления экономически обоснованного тарифа на перевозку контейнерных грузов, в том числе рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией по Северному морскому пути, в качестве индикатора использована стоимость перевозки 20-ти и 40-футовых контейнеров по железной дороге между европейской частью РФ и Дальневосточным федеральным округом.

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