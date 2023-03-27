Теплом опьянит, ураганом отрезвит. Портрет сахалинского апреля

Сюрприз под занавес марта: еще в выходные все радовались теплу, солнышку и подсохшим тротуарам, а в понедельник зима вновь напомнила о своем существовании.

Дохнула холодом, напустила снеговых туч. Южный облачился в белоснежные одеяния. Надолго ли? Чем нас порадует грядущий апрель?

Второй месяц календарной весны в островных условиях вполне может считаться весной настоящей, ведь именно в апреле преодолевается температурная планка 0 градусов в сторону увеличения. Обычно на юге острова это первая декада, а на севере – начало мая.

А еще в прошлом году в середине этого месяца многие сахалинцы и гости области любовались сотнями лебедей, прилетевших из Японии и временно обосновавшихся в бухте Лососей, что в Корсаковском районе. Но год на год не приходится, природные процессы могут развиваться по-разному. Более подробный портрет нынешнего апреля «Советскому Сахалину» помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

В марте проявилась такая тенденция: температурный режим по всем районам превышал норму на 1,5 – 3 градуса. Если так будет продолжаться, то и характерные черты апреля проявятся раньше: таяние накопленного за зиму снежного покрова, вскрытие рек, половодье… Кстати, в феврале и марте снега на юге острова выпало меньше обычного, поэтому и всякие беды, связанные с подтоплением во время половодья, маловероятны.

По прогнозу Росгидромета, вскрытие рек в южной части Сахалина произойдет в третьей декаде апреля. Максимальные уровни половодья ожидаются преимущественно близкими к норме или несколько выше.

В Южно-Сахалинске самым холодным за историю метеонаблюдений выдался апрель 1949 года, когда средняя месячная температура была минус 1,2 градуса, а самым теплым был апрель 2002 года с показателем плюс 3,8 градуса.

Средняя суточная температура в областном центре была плюс 1,7 градуса. Сумма осадков за весь месяц — 57 миллиметров, это больше, чем в марте, но меньше, чем в мае.

Этому месяцу посвящено множество поговорок: солнышко с апрельской горки в лето катится; апрель начинается при снеге, а кончается при зелени; апрельские ручьи землю будят; апрель затворил зиме дверь.

В дохристианском русском календаре месяц назывался березозолом, а в месяцесловах — снегогоном, ручейником, водолеем и первоцветом. И это не все названия, в народе апрель окрестили еще и капризником, лукавеем и плутом.

Потому что уж очень обманчиво апрельское тепло, быстро происходят «смены настроений», вплоть до сильных заморозков.

Картина будет неполной без упоминания о визитах циклонов, приносящих с собой усиление ветра и осадки в виде дождя или дождя со снегом. В начале апреля 2012 года мощный снежный циклон почти полностью парализовал движение автомобильного, воздушного, морского транспорта.

Сильная метель, ухудшение видимости, порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду…

А в прошлом году циклон с ураганными порывами ветра пожаловал в конце месяца. Он «тормознул» ряд авиарейсов и даже ураган повредил фасады и крыши многих домов в Александровске-Сахалинском.

Семен РЕЧКИН.