Теплые улыбки и искренние эмоции

Военнослужащий группировки войск «Восток» пообщался в онлайн-формате с родными, проживающими на Сахалине.

Как сообщила пресс-служба минобороны РФ, Сергей всего несколько месяцев назад приехал в зону проведения спецоперации. Его подразделение ведет интенсивную боевую работу, поэтому поговорить с родными не всегда удается. Теперь благодаря современным средствам видеосвязи такая возможность есть.

Сергей пообщался с супругой Анной и двумя сыновьями. «От долгожданного разговора боец и его родные с Сахалина получили множество позитивных эмоций», – заключили в военном ведомстве.