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Теплые улыбки и искренние эмоции

Фото: Официальный ТГ-канал Минобороны России.

Военнослужащий группировки войск «Восток» пообщался в онлайн-формате с родными, проживающими на Сахалине.

Как сообщила пресс-служба минобороны РФ, Сергей всего несколько месяцев назад приехал в зону проведения спецоперации. Его подразделение ведет интенсивную боевую работу, поэтому поговорить с родными не всегда удается. Теперь благодаря современным средствам видеосвязи такая возможность есть.

Сергей пообщался с супругой Анной и двумя сыновьями. «От долгожданного разговора боец и его родные с Сахалина получили множество позитивных эмоций», – заключили в военном ведомстве.

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