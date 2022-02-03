Тернистый путь к сортировке. Мусорная реформа на Сахалине бывает подобна движению по минному полю

В течение прошлого года жители Южно-Сахалинска привыкли к появившимся во дворах емкостям синего цвета – контейнерам для раздельного сбора отходов. Туда собирают пластик, стекло и алюминий, которые затем везут на сортировочную станцию в Корсаков, откуда отправляют на материк для переработки.

В конце 2021 года такие емкости появились в Анивском, Долинском и Корсаковском районах.

Это, так сказать, видимое проявление мусорной реформы на островах.

Движение с юга на север

С нынешнего года подобные накопители установят в районах – исключение составят только Оха и Курилы, там раздельный сбор мусора намереваются начать чуть позже.

Полностью завершить процесс планируется в 2024 году. Это не дань моде, а возможность избежать экологической катастрофы на островах, поясняет руководитель сахалинского АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов. Ведь чем больше отходов пойдет на вторичное использование, тем меньший объем мусора нужно будет отправлять на свалки.

Задача на нынешний год – построить логистическую инфраструктуру. Схема здесь такая – в районах собранный из синих контейнеров мусор будет накапливаться на определенных площадках, затем его вывезут на сортировочную станцию в Ногликах (она заработала в прошлом году).

– Сейчас нужно решить вопрос с местами накопления вторсырья, – рассказал Максим Федотов. – Кроме того, нужно просчитать вариант, куда экономичнее везти его из Смирных – на север, в Ноглики, или на юг, в Корсаков или Южно-Сахалинск, где идет монтаж и отладка мобильной установки на новом полигоне твердых бытовых отходов в окрестностях карьера «Известковый».

Необходимость в новом объекте назрела давно, только запускается он в работу намного медленнее, чем хотелось бы. На это есть как объективные, так и субъективные причины. Напомним, в первоначальном варианте рассчитывали проводить сортировку мусора в черте Южно-Сахалинска, после везти его на «Известковый». Но потом законодатели запретили размещать подобные производства в городских границах. Тогда родилось другое решение – разделять отходы на территории нового полигона. Для этого нужно было провести реконструкцию. Свои коррективы внесла пандемия.

Вдобавок к этому потребовали более тонкой наладки механизмы сортировочной линии. Как пояснил Максим Федотов, выяснилось, что при отделении металла вместе с ним проходят полиэтиленовые мешки, изделия из пластика. Это снижает эффективность работы, поэтому лучше потратить больше времени, но избавиться от такого изъяна.

С вводом новой сортировочной станции расширится ассортимент вторсырья для переработки.

В этот список наряду с ПЭТ-бутылками (в них продают воду и другие напитки), алюминиевыми банками и стеклом добавляются полипропилен (на изделиях из него ставят обозначение ПП) и поливинилхлорид (маркировка ПВХ), черный металл.

Снижение нагрузки

Как и раньше, все собранное на Сахалине вторсырье получит вторую жизнь на материке. Сейчас товар отправляют по морю из Корсакова. Но недавно заключен договор с сахалинской компанией, которая будет готовить брикеты из отсортированного металла, их повезут за пролив в фурах: на пароме по воде и своим ходом по суше.

Не исключено, что на острове у нас можно будет утилизировать картон, но в небольших количествах.

Новый полигон позволяет уже сейчас снизить нагрузку на свалку, расположенную на окраине Южно-Сахалинска, которая давно выработала свои сроки, а ей никак не могли найти замену. Часть мусоровозов едет на «Известковый», привезенный ими груз используют для настройки оборудования. Руководство АО считает, что ситуация под контролем и за время наладки полигон не превратится в обычную свалку.

Новый объект сможет принимать до 124 тыс. тонн мусора. Первая очередь захоронения рассчитана на 3,5 года, вторая (ее должны ввести в строй в скором времени) – на 17 лет. Все это позволит постепенно вывести из оборота старый, набивший оскомину южно-сахалинский полигон и избавиться, образно говоря, от экологической мины.

Сдвиг сроков

Это, так сказать, картины из недалекого будущего. А вот в настоящем все оказалось не так радужно. Начать надо с того, что поначалу возвести сортировочный комплекс планировали к концу декабря, но процесс затормозился. Здесь наверняка не обошлось без субъективного фактора.

На прошлой неделе как гром среди ясного неба в телеграм-канале островного губернатора области прозвучало: темпы на «Известковом» слишком медленные, а монтаж мобильной сортировочной линии и ангара для нее отстал от графика. Причем настолько, что выговоры от главы области получили заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко и региональный министр ЖКХ Наталия Куприна.

Буквально перед объявлением выговоров на территории «Известкового» побывали активисты «Экологической вахты Сахалина» и островной ученый Павел Ктиторов. Они посмотрели на объект и с земли, и с воздуха с помощью дрона и пришли к неутешительным выводам, поделились ими в интернете.

– Я требую как можно скорее решить все вопросы, связанные с запуском оборудования на полигоне. Нельзя допускать, чтобы такой значимый для нашего региона объект простаивал, – пояснил Валерий Лимаренко. – Необходимо в кратчайшие сроки разработать график завершения всех работ. Следует установить жесткий контроль за его соблюдением. Ответственность за выполнение работ лежит на министерстве ЖКХ.

Руководству АО «Управление по обращению с отходами» поручено встретиться с общественниками и рассказать подробно о проекте и его реализации, предпринятых мерах по сохранению окружающей среды.

Еще один нюанс: выяснилось, что задержка во многом связана с одним агрегатом – прессом для отходов, которые невозможно отсортировать. Закупать его нужно будет на конкурсной основе, ведь в полигон вложены бюджетные деньги. Надо отметить, что мобильная установка на «Известковом» – промежуточный вариант, в дальнейшем планируется смонтировать там стационарный механизм. Не затянется ли этот процесс? Прецедент ведь есть…

Григорий РОСТОВЦЕВ.