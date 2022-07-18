Терпуг в собственным соку «с дымком»

Рецепт хорош своей простотой. Рыбу можно готовить таким образом прямо у места рыбалки на костре. Простота в данном случае «продуманная», ибо любое излишество помешает оценить настоящий вкус и аромат блюда.

Рыбу чистят обычным образом, промывают в морской воде и кладут на лист фольги. Смазывают майонезом либо сметаной (на одну рыбину достаточно столовой ложки продукта), солят по вкусу, сдабривают черным молотым перцем. Дальше все просто – заворачивают «конвертиком» фольгу и помещают этот сверток на решетку, установленную над костром. Поскольку шкурка у терпуга прочная, можно готовить рыбу не только на углях, но и на открытом огне. Максимум полчаса, и блюдо готово. Варианты гарнира могут быть самые разные. Кому-то нравится отварной молодой картофель, а кому-то – просто добрый ломоть ароматного черного хлеба.

Некоторые гурманы предлагают добавить вкусовых ощущений, сбрызнув рыбку соком лимона. На взгляд Виталия Никитина, этот вариант больше подходит для красной рыбы с более сухим мясом. Например, для пойманной в море горбуши. Приятного аппетита!