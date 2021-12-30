Территория искусственных елей. Новогодняя альтернатива Северо-Курильска

В этом самом дальнем районе не растут ели – таковы уж природные особенности. Поэтому здесь елочки искусственные. И в домах, и в магазинах, и в учреждениях. Венчает этот парад ель на главной площади райцентра – тоже искусственного происхождения.

Конечно, если есть большое желание, можно доставить лесную красавицу по воздуху с соседней Камчатки или по морю с Сахалина – при оказии. Но на такое практически никто не решается. Даже не из-за того, что жалко денег, а потому, что дерево может задержаться в пути и потерять товарный вид, объясняют местные жители. Какое тогда праздничное настроение оно подарит?

Раньше, когда искусственных елок не было, вместо них использовали кедровый стланик, которого на северных Курилах в достатке. Наука называет его заросли стелющимися лесами. Так что с точки зрения ботаники растение это тоже лесное и вполне подходит для украшения новогоднего праздника. А еще оно выделяет полезную смолу, где содержатся биологически активные компоненты. Поставив его взамен елки, можно и здоровье свое укрепить.

Старожилы помнят, как из стланика нарезали ветки, вставляли их в заранее заготовленный ствол. Такие конструкции разных размеров украшали и центральную площадь, и дома, и присутственные места. На это, конечно, уходило немало времени. Технический прогресс позволил решить подобные проблемы. Тем более, что от рукотворных новогодних красавиц радости ничуть не меньше. Для них тоже можно придумать креативный дизайн, ограничен он только полетом фантазии и финансовыми возможностями островитян. Наконец, покреативить можно и с кедрачом, особенно, если хочется вдохнуть биологически активные компоненты. Но это сейчас, как говорится, на любителя.

В памяти жителей Северо-Курильска – предновогоднее ЧП пятилетней давности, когда от сильного ветра, под 40 метров в секунду, упала главная елка района. В соцсетях потом шутили, что нарядили ее сильно рано. Шутки шутками, но власти еще раз зарубили себе на носу – крепить праздничное украшение надо надежнее, ведь северные Курилы – это край сильных ветров и опасных штормов.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото предоставлено редакцией газеты «Курильский рыбак».