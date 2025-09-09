Тихоокеанский флот провёл патриотическую акцию «Сила в Правде-2025» в г. Северо-Курильске

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», корвета «Совершенный», большого десантного корабля «Ослябя», морского тральщика «Анатолий Шлемов» и спасательного буксира «Алатау» провёл агитационно-патриотическую акцию «Сила в правде-2025» в г. Северо-Курильск на острове Парамушир.

Корабли ТОФ по приходу в г. Северо-Курильск встали на рейд. Большой десантный корабль «Ослябя» заранее разгрузил технику у берега способом «на упор».

Отряд кораблей встречал глава муниципального округа Александр Овсянников. По морской традиции командиру отряда кораблей контр-адмиралу Александру Шварцу был вручён традиционный каравай.

Состоялись концерты оркестра, театра и ансамбля Тихоокеанского флота, организована работа выставок вооружения и военной техники. Из фондов Военно-исторического музея ТОФ были показаны уникальные предметы, рассказывающие о героическом прошлом и настоящем моряков-тихоокеанцев, сообщила пресс-служба правительства области.

