Тихоокеанский спрут несет штормовую погоду Курилам и югу Сахалина

Из космоса утром 1 ноября это выглядело примерно так: огромный темный спрут расположился над японским Хоккайдо и протянул мощное щупальце прямо к Южным Курилам.

В наши широты, что для начала ноября не диво, со стороны Тихого океана продвинулся очередной циклон. Он необыкновенно глубокий и активный. Несет с собой колоссальное количество влаги и сильный ветер. Подробнее об этом «Советскому Сахалину» рассказали в региональном управлении гидрометеослужбы.

Основной удар стихии придется на Курильские острова. Большую часть ночи с 1 на 2 ноября атмосферный монстр будет хозяйничать на юге Курильской гряды, затем сместится к Северным Курилам и далее, в сторону Камчатского полуострова. Одновременно циклон заденет своей северной периферией и юг Сахалина, прежде всего его юго-восточное побережье. Включая Долинский, Корсаковский районы. Достанется и Южно-Сахалинску. Влияние будет выражаться в усилении ветра и смешанных осадках в виде дождя со снегом. Если на Курилах порывы ветра могут достигать ураганных значений, а количество осадков попадет под значение очень сильных, то в областном центре все будет выглядеть скромнее: порывы ветра будут достигать 15 — 17 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега. На море — штормовая погода, высота волн в пределах 4 – 6 метров.

На сайте Сахалингидромета заблаговременно размещено штормовое предупреждение, в котором говорится, что вечером 1 ноября и ночью 2 ноября в Южно-Курильском и в Курильском районах прогнозируется сильный (15 — 49 мм), а местами очень сильный дождь (50 мм и более). Ветер 25 — 30 метров в секунду с порывами 33 — 35 метров в секунду.

Уже днем 2 ноября погода «пойдет на поправку». В начале недели со стороны Приморского края распространится поле повышенного давления. Местами возможны осадки, температура ночью в северных районах опустится до минус 2 — 7 градусов, в центральных районах в долинах – до минус 10 градусов, днем температура будет держаться в пределах плюс 1 – 6 градусов. В южных районах ночью температура от 0 до минус 5 градусов, днем в пределах плюс 3 – 8 градусов. 4 ноября, прогнозируют метеорологи, ничто не должно помешать проводить праздничные мероприятия. В Южно-Сахалинске воздух прогреется до плюс 7 – 9 градусов, погода обещает быть солнечной и без негативных сюрпризов.

Семен РЕЧКИН.