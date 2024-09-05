Точек роста на карте области добавилось

В школе села Новое Макаровского района приступил к работе центр естественно-научной и технической направленности «Точка роста».

В распоряжении педагогов и учеников теперь есть суперсовременные цифровые технологии. Лаборатории RELAB незаменимы для повышения знаний по таким дисциплинам, как биология, химия, экология, физиология и физика.

По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, в каждой сельской школе и населённом пункте с населением менее 100 тысяч человек теперь есть такие «Точки роста», последние девять открываются в этом году. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».

С 2019 года в регионе работают 89 центров образования по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.